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'लोकतंत्र की रक्षा और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय': कुमारी सैलजा

करनाल दौरे पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ( ETV Bharat )

करनाल: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुमारी सैलजा ने करनाल में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. सैलजा ने कहा कि "हरियाणा में भाजपा सरकार को कई साल हो चुके हैं, लेकिन जनता की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार को अब खुद महसूस होने लगा है कि लोगों का उससे भरोसा उठ रहा है और इसी वजह से सरकार अब 'फायर फाइटिंग' की कोशिश में जुटी है.

'PM की बैठक सिर्फ दिखावा': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के विधायकों की बैठक पर भी कुमारी सैलजा ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि "इस तरह की बैठकें केवल दिखावा बनकर रह गई हैं. अगर सरकार वास्तव में जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर है तो जमीन पर उसका असर भी दिखाई देना चाहिए." सैलजा ने कहा कि "भाजपा को हरियाणा में जनता ने तीन बार मौका दिया, लेकिन अब लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह उठ चुका है." 'लोकतंत्र की रक्षा और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय' (ETV Bharat) चुनाव आयोग पर सैलजा के उठाए सवालः चुनाव प्रक्रिया को लेकर कुमारी सैलजा ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है, लेकिन कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया और EVM को लेकर सवाल उठाती रही है." सैलजा ने राहुल गांधी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि "उन्होंने पहले ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए थे." ‘समय आने पर होगा पर्दाफाश’: सैलजा ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी कई सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि "चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, उनका जवाब जनता के सामने आना चाहिए." सैलजा ने कहा कि "समय आने पर इन मामलों का पर्दाफाश होगा और जनता चुनाव के जरिए इसका जवाब देगी."