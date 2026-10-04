'लोकतंत्र की रक्षा और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय': कुमारी सैलजा
करनाल पहुंचीं कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया.बोलीं 'जनता का भाजपा से भरोसा उठ चुका, PM की बैठक सिर्फ दिखावा.
Published : October 4, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 5:16 PM IST
करनाल: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुमारी सैलजा ने करनाल में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. सैलजा ने कहा कि "हरियाणा में भाजपा सरकार को कई साल हो चुके हैं, लेकिन जनता की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार को अब खुद महसूस होने लगा है कि लोगों का उससे भरोसा उठ रहा है और इसी वजह से सरकार अब 'फायर फाइटिंग' की कोशिश में जुटी है.
'PM की बैठक सिर्फ दिखावा': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के विधायकों की बैठक पर भी कुमारी सैलजा ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि "इस तरह की बैठकें केवल दिखावा बनकर रह गई हैं. अगर सरकार वास्तव में जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर है तो जमीन पर उसका असर भी दिखाई देना चाहिए." सैलजा ने कहा कि "भाजपा को हरियाणा में जनता ने तीन बार मौका दिया, लेकिन अब लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह उठ चुका है."
चुनाव आयोग पर सैलजा के उठाए सवालः चुनाव प्रक्रिया को लेकर कुमारी सैलजा ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है, लेकिन कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया और EVM को लेकर सवाल उठाती रही है." सैलजा ने राहुल गांधी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि "उन्होंने पहले ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए थे."
‘समय आने पर होगा पर्दाफाश’: सैलजा ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी कई सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि "चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, उनका जवाब जनता के सामने आना चाहिए." सैलजा ने कहा कि "समय आने पर इन मामलों का पर्दाफाश होगा और जनता चुनाव के जरिए इसका जवाब देगी."
किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा: किसानों के प्रदर्शन और उनकी समस्याओं पर भी सैलजा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "हर साल किसान किसी न किसी नई परेशानी से जूझता नजर आता है. कभी खाद की किल्लत सामने आती है तो कभी फसल की खरीद को लेकर किसान परेशान होता है. किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और उसके साथ मजदूर वर्ग भी प्रभावित हो रहा है."
बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप: कुमारी सैलजा ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो रही है और इसका फायदा कुछ बड़े घरानों को पहुंचाया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "आम आदमी, किसान और मजदूर लगातार आर्थिक दबाव में हैं."
महंगाई और LPG पर भी हमला: LPG वितरण व्यवस्था और बढ़ती कीमतों को लेकर भी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "LPG से जुड़ी व्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है. वहीं महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब, किसान और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है." उन्होंने सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की."
कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव: कांग्रेस संगठन में नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर सैलजा ने कहा कि "पार्टी हाईकमान ने सोच-समझकर फैसला लिया है. कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर अगला चुनाव लड़ेंगे." सैलजा ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
उत्तराखंड सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप: कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि "वहां कई परियोजनाओं में गड़बड़ियां हैं और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है. कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रमों और कथित 'प्यूरिफिकेशन' की घटना का जिक्र करते हुए सैलजा ने भाजपा और RSS की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए."