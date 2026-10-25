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दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय हुआ तय, रात 8 से 10 बजे तक ही मिलेगी अनुमति! जानें, और क्या हैं निर्देश

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ( Etv Bharat )

धनबादः दिवाली में रोशनी और आतिशबाजी के बीच अगर आप भी पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पटाखे चलाने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, राज्य के शहरी क्षेत्रों में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. निर्धारित समय का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है.