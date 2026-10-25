दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय हुआ तय, रात 8 से 10 बजे तक ही मिलेगी अनुमति! जानें, और क्या हैं निर्देश
झारखंड में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 12:21 AM IST
धनबादः दिवाली में रोशनी और आतिशबाजी के बीच अगर आप भी पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पटाखे चलाने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, राज्य के शहरी क्षेत्रों में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. निर्धारित समय का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है.
दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है. घरों की सजावट से लेकर पटाखों की खरीदारी तक, लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं लेकिन आतिशबाजी के दौरान होने वाला ध्वनि और वायु प्रदूषण प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है. इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटाखे चलाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है.
जारी निर्देश के अनुसार, झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. परिषद ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी स्पष्ट किया है कि संबंधित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्देश में पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल तक बताई गई है. ऐसे में पटाखे खरीदते और चलाते समय निर्धारित मानकों का ध्यान रखना जरूरी है.
सिर्फ दिवाली ही नहीं, बल्कि छठ, क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर भी पटाखे चलाने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है. आदेश के मुताबिक, छठ के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.
प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में लोगों से अपील है कि त्योहार मनाते समय नियमों का पालन करें और बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों तथा आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखें.
दिवाली खुशियों और रोशनी का पर्व है. ऐसे में जरूरी है कि त्योहार का उत्साह दूसरों के लिए परेशानी न बने. निर्धारित समय में ही पटाखे चलाएं, ध्वनि मानकों का पालन करें और सुरक्षित एवं जिम्मेदार तरीके से दिवाली मनाएं.
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