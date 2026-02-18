ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में बंद राइस मिल पर वन विभाग का छापा, इमारती लकड़ी की तस्करी का खुलासा

जांजगीर चांपा: नवागढ़ थाना इलाके में बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी की तस्करी का खुलासा वन विभाग ने किया है. मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भादा स्थित एक बंद राइस मिल परिसर में रेड किया. रेड के दौरान टीम को मौके से 15 ट्रक से अधिक तेंदू और खैर की लकड़ी मिली, जिसे वन विभाग ने जब्त कर लिया है. शुरूआती जांच के अनुसार लकड़ी की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है.

दरअसल, वन विभाग को ट्रक और माजदा वाहन में बेशकीमती लकड़ी के परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी. खबर मिलने के बाद रायगढ़ वन विभाग की उड़नदस्ता टीम जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना के भादा ग्राम पहुंची. जिसके बाद बंद पड़े राइस मिल के गोदाम को जांचा गया. जांच में वहां से करीब 15 ट्रक कीमती लकड़ी बरामद हुआ. बंद पड़े राइस मिल से जो लकड़ी बरामद की गई है वो तेंदू और खैर पेड़ की है.

तस्करी का खुलासा (ETV Bharat)

बंद पड़े राइस मिल पर हुई कार्रवाई

वन मंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे बताया, भादा गांव के बंद राइस मिल परिसर में अवैध आरा मिल संचालित होने और लकड़ी का अवैध भंडारण मिला है. मौके से तेंदू और खैर की लकड़ी बरामद हुई, जिनका व्यापार बिना अनुमति प्रतिबंधित है. टीम पहुंचने से पहले कर्मचारी फरार हो गए थे. पूरे परिसर को सील कर लकड़ियों की गिनती की जा रही है. एक मजदा और ट्रक में लदी लकड़ी को डिपो भेजा गया है. जांच के दौरान एक डायरी भी मिली है, जिसमें वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज है.

इमारती लकड़ी की तस्करी का खुलासा (ETV Bharat)

तेंदू लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती है, खैर से पान का कत्था बनाया जाता है

वन अधिकारियों के अनुसार तेंदू की लकड़ी का उपयोग 12 बोर बंदूक की मुट्ठी बनाने में होता है, जबकि खैर की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है. प्राथमिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में खैर को चंदन बताकर बाहर बेचने की कोशिश की जाती रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जांच के दौरान बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है.