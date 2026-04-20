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नदी किनारे पेड़ों के अवैध कटान पर वन विभाग का छापा, तस्करों ने वन बीट अधिकारी पर की फायरिंग

रामनगर: उत्तराखंड में बदमाशों के अंदर शायद पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. तभी तो आजकल बदमाश दिनदहाड़े ही सरकारी कर्मचारियों पर फायरिंग करने से नहीं कतराते हैं. ताजा मामला नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में सामने आया है. यहां तराई पश्चिमी वन क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों पर फायरिंग की गई है.

आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ वनकर्मी को घायल किया, बल्कि जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की. मामला नाथुपुर छोई क्षेत्र का है. वन बीट अधिकारी के अनुसार सोमवार 20 अप्रैल सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि नदी किनारे कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं.

तस्करों ने वन बीट अधिकारी पर की फायरिंग (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही वन बीट अधिकारी विमल चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जब टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि आरोपी पहले ही पेड़ काट चुके थे और लकड़ी को बाइक पर लादने की तैयारी कर रहे थे. वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया. इसी दौरान हालात अचानक बिगड़ गए.