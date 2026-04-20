नदी किनारे पेड़ों के अवैध कटान पर वन विभाग का छापा, तस्करों ने वन बीट अधिकारी पर की फायरिंग
उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर में तस्करों ने वन बीट अधिकारी पर फायरिंग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 20, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 1:51 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड में बदमाशों के अंदर शायद पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. तभी तो आजकल बदमाश दिनदहाड़े ही सरकारी कर्मचारियों पर फायरिंग करने से नहीं कतराते हैं. ताजा मामला नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में सामने आया है. यहां तराई पश्चिमी वन क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों पर फायरिंग की गई है.
आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ वनकर्मी को घायल किया, बल्कि जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की. मामला नाथुपुर छोई क्षेत्र का है. वन बीट अधिकारी के अनुसार सोमवार 20 अप्रैल सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि नदी किनारे कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं.
सूचना मिलते ही वन बीट अधिकारी विमल चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जब टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि आरोपी पहले ही पेड़ काट चुके थे और लकड़ी को बाइक पर लादने की तैयारी कर रहे थे. वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया. इसी दौरान हालात अचानक बिगड़ गए.
वन बीट अधिकारी विमल चौधरी के मुताबिक आरोपियों में से एक के पास पिस्तौल थी. जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने और हथियार छीनने की कोशिश की, आरोपी ने विरोध किया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इस झड़प में वन बीट अधिकारी घायल हो गए.
विमल चौधरी ने बताया कि इसके बाद तीनों आरोपी एकजुट होकर उन पर पर हावी हो गए और मौके से भागने लगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हैरानी की बात यह रही कि भागते समय आरोपियों ने फायरिंग भी की. हालांकि, गोली का निशाना चूक गया और वनकर्मी बाल-बाल बच गए.
हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध कटान कर रहे हैं. मौके पर पहुंचकर हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया और फायरिंग भी की. इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी है.
-विमल चौधरी, वन बीट अधिकारी-
फिलहाल पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है. वहीं घायल हुए वनकर्मी विमल चौधरी का उपचार रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है.
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