झुंझुनू में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, वन विभाग के वाहन पर हमला, जानिए पूरा मामला
हरी लकड़ियों से भरी पिकअप को जब रूकवाने की कोशिश की तो तस्करों ने अपना वाहन दौड़ाया. पीछा करने पर वनकर्मियों पर किया हमला.
Published : February 15, 2026 at 4:21 PM IST
सूरजगढ़/झुंझुनू: राजस्थान के झुंझुनू जिले में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं. तस्करों ने सूरजगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात गश्त के दौरान वनकर्मियों की गाड़ी पर हमला कर दिया. विभाग की गाड़ी को कई बार टक्कर मारी गई. गनीमत रही कि किसी वनकर्मी को चोटें नहीं आई. हालांकि, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.
चिड़ावा रेंजर सुमन कुमारी ने रविवार को बताया कि शनिवार रात लगभग 2 बजे गश्त के दौरान सूरजगढ़ के सिरसला गांव के पास टीम ने नाकाबंदी की. खेजड़ी की हरी लकड़ियों से भरी दो पिकअप दिखी. तस्करों ने पिकअप नहीं रोकी तो वन विभाग की टीम ने धिंगडिया गांव तक पीछा किया. धिंगडिया में एक पिकअप तेजी से आगे निकल गई, जबकि दूसरी पिकअप के आगे वन विभाग टीम ने अपना वाहन लगा दिया. तस्कर ने पीछे से वन विभाग के वाहन को दो बार जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गए. टीम ने फिर पिकअप का पीछा किया और चोराड़ी के पास अपना वाहन आगे लगाकर रोक लिया.
एक्सल टूटने पर भागा: रेंजर सुमन ने बताया कि जैसे ही वनकर्मी वाहन से उतरने लगे, तस्कर ने हमारे वाहन के दरवाजों पर कई टक्कर मारी. गनीमत रही कि वनकर्मी वाहन से नीचे नहीं उतरे थे. तस्कर आगे निकल गए. वन विभाग टीम ने उस वाहन का पीछा किया. सूरजगढ़-बुहाना रोड पर पिचानवावासी रोड के पास वन विभाग टीम ने तस्कर को घेर लिया. तस्कर ने वन विभाग के वाहन को टक्कर मारने की नीयत से तेजी से पिकअप पीछे ली तो वह गड्ढे में फंस गई और एक्सल टूट गया. यह देख तस्कर पिकअप छोड़कर फरार हो गया. विभाग ने पिकअप को जब्त कर लिया. वन विभाग की कैंपर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.
मामला दर्ज: वन विभाग की टीम में रेंजर सुमन, वनपाल मुकेश कुमार, सुधीर भढ़िया, सहायक वनपाल सुशीला रणवा, वनरक्षक प्रकाश आनंद बुडानिया शामिल थे. घटना की जानकारी मिलने पर एसीएफ झुंझुनू कमलचंद, एसीएफ हरेंद्र भाकर, फ्लाइंग रेंजर संदीप लॉयल व रेंजर नवलगढ़ अमित सैनी मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
