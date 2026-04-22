शाहबाद डेयरी में दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर, टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शूटर गिरफ्तार
आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था.
Published : April 22, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 6:57 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी इलाके के जहां शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के बरवाला गांव में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक सदस्य इलाके में मौजूद है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बरवाला गांव के पास घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बदमाश ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.
मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें गैंग का कथित सदस्य रॉबिन घायल हो गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में लिया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.
#WATCH | दिल्ली: रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। यह अपराधी पिछले एक साल से पैरोल जंप करने के बाद से फरार चल रहा था और 'टिल्लू गैंग' से इसके करीबी संबंध थे। इस मुठभेड़ के दौरान, अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले… pic.twitter.com/cPiZUfDHmK— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2026
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया गैंग राजधानी में कई संगीन वारदातों के लिए कुख्यात रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.
कुल मिलाकर, इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बड़े गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर यह भी दिखाया है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले अब भी बुलंद हैं, जिन पर लगाम कसने के लिए पुलिस को लगातार सतर्क रहना होगा.
ये भी पढ़ें- नोएडा पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन: जिले की पुलिस ने तीन सालों में 5000 से अधिक अपराधियों को दिलाई सजा
ये भी पढ़ें- दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने किया डबल एनकाउंटर, दो खूंखार अपराधी को दबोचा