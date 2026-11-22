ETV Bharat / state

दिल्ली: टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सक्रिय बदमाश पवन उर्फ मक्खी गिरफ्तार, गनपॉइंट पर प्रॉपर्टी डीलर का किया था अपहरण

टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का सदस्य गिरफ्तार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने कुख्यात 'टिल्लू ताजपुरिया गैंग' के सक्रिय सदस्य पवन कुमार उर्फ मक्खी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और पिस्टल के बल पर पुराने केस में समझौता करने के लिए मजबूर करने के मामले में फरार चल रहा था.

डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि अलीपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर माजरा गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर राकेश कुमार ने 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 अक्टूबर को आरोपी नरेंद्र उर्फ भोलू ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और जबरन एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन कार में बैठा लिया, जिसमें पवन कुमार उर्फ मक्खी पहले से मौजूद था.​