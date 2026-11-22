दिल्ली: टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सक्रिय बदमाश पवन उर्फ मक्खी गिरफ्तार, गनपॉइंट पर प्रॉपर्टी डीलर का किया था अपहरण
अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर का गनपॉइंट पर अपहरण करनेवाला 'टिल्लू ताजपुरिया गैंग' का सक्रिय सदस्य पवन कुमार उर्फ मक्खी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 22, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 12:16 PM IST
नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने कुख्यात 'टिल्लू ताजपुरिया गैंग' के सक्रिय सदस्य पवन कुमार उर्फ मक्खी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और पिस्टल के बल पर पुराने केस में समझौता करने के लिए मजबूर करने के मामले में फरार चल रहा था.
डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि अलीपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर माजरा गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर राकेश कुमार ने 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 अक्टूबर को आरोपी नरेंद्र उर्फ भोलू ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और जबरन एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन कार में बैठा लिया, जिसमें पवन कुमार उर्फ मक्खी पहले से मौजूद था.
आरोपी उन्हें पल्ला-झंगोला रोड और बख्तावरपुर स्थित सुनील तंवर उर्फ राजू के दफ्तर ले गए. वहां उन्हें बंधक बनाकर अलीपुर थाने में पहले से दर्ज एक आपराधिक मामले को वापस लेने और गवाही न देने का दबाव बनाया गया. आरोप है कि पवन उर्फ मक्खी ने प्रॉपर्टी डीलर पर पिस्टल तान दी, जान से मारने की धमकी दी और डरा-धमकाकर जबरन एक समझौता पत्र (कम्प्रोमाइज डीड) पर साइन करा लिए. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद थी तलाश
जांच के दौरान पुलिस ने 30 अक्टूबर को सह-आरोपी नरेंद्र उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल काली स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली थी, लेकिन मुख्य आरोपी पवन उर्फ मक्खी फरार चल रहा था. उसने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, जिसे अदालत ने 6 नवंबर को खारिज कर दिया था. इसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई.
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टेक्निकल सर्विलांस से दबोचा गया आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई. टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से 21 नवंबर को ताजपुर गांव निवासी 38 वर्षीय पवन कुमार उर्फ मक्खी को धर दबोचा.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, पवन उर्फ मक्खी टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर पहले भी अलीपुर और हरियाणा के कुंडली थाने में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और संगठित अपराध के तीन मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और जबरन साइन कराए गए समझौता पत्र को बरामद करने के साथ ही अन्य फरार आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है.
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