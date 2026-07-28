सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने तक जारी रहेगा आंदोलन, आइसा ने किया ऐलान
AISA की ओर से कुछ मांगें रखी गई हैं जिनमें सभी प्रदर्शनकारियों को बिना किसी शर्त के रिहा करने की बात कही गई है.
Published : July 28, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक के खिलाफ देश के अलग- अलग हिस्सों में हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों के समर्थन में AISA छात्र संगठन की ओर से एक रिपोर्ट साझा की गई. AISA के छात्रों का कहना है कि सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने तक AISA का आंदोलन जारी रहेगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइसा की अखिल भारतीय अध्यक्ष नेहा और आइसा डीयू की सचिव अंजलि ने रिपोर्ट पेश की. नेहा ने 2 दिन पहले ही बिहार का दौरा किया था. साथ ही आइसा दिल्ली,आइसा बंगाल और आइसा झारखंड के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की जानकारी दी.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 18 साल से कम उम्र के और बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों से NEET पेपर लीक को लेकर हाल ही में हुए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने को कहा. जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में AISA की सेक्रेटरी अंजलि कहती हैं, "हम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन असल में इस आदेश की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी."
VIDEO | Delhi: "We welcome the court's order, but this order should never have been necessary in the first place," says Anjali, AISA Secretary at Delhi University (DU).— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
The Supreme Court on Tuesday directed the release of student protesters who are under the age of 18 and have… pic.twitter.com/qxuBXo20VK
पुलिस की बर्बरता और गैर-कानूनी गिरफ्तारियों पर दी जानकारी
AISA की ओर से कहा गया कि दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों द्वारा हद से ज़्यादा सख्ती बरती गई है. नेहा बिहार की बेउर जेल में गिरफ्तार छात्र नेताओं से मिलीं, जिनमें विधायक संदीप सौरभ, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय, आइसा बिहार के सचिव दीपांकर और पटना विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता दिव्यम और सबा के साथ-साथ आरवाईए नेता विशाल यादव, पवन कुशवाहा और अन्य शामिल थे. नेहा पटना के मेदांता अस्पताल में 2 घायल छात्रों से भी मिलीं, जिन पर सिवान में पुलिस ने हमला किया था. एक छात्र के कंधे में गंभीर चोट है और दूसरे को दोबारा चलने-फिरने के लिए बाएं पैर में रॉड लगवाने की ज़रूरत होगी.
AISA DU Secretary Anjali (@anjali__27) speaking in Press Conference at Press Club, New Delhi.— AISA (@aisa_official_) July 28, 2026
Fact-finding and medical records confirm that state forces fired pellet guns and gunshots on unarmed students at Jantar Mantar! pic.twitter.com/1KtsZmEYmT
नेहा ने कहा कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मेरे साथ बैठक में बताया कि 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अब तक केवल 355 को ही रिहा किया गया है. 300 से ज़्यादा लोग अभी भी जेल में बंद हैं. बिहार में हमने प्रदर्शनकारियों पर AK-47 और पिस्तौल से फायरिंग होते देखी है. नेहा ने बताया कि हमें पश्चिम बंगाल से अब तक 16 गिरफ्तारियों के अलावा 70 से ज़्यादा एफआईआर की जानकारी मिली है. इन पर राज्य सरकार की कार्रवाई का इंतज़ार है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अन्य राज्यों की तरह एफआईआर को रोके रखने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.
नेहा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने ऐसे 2,873 लोगों की पहचान की है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और जो विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे. लेकिन दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई खास तौर पर कमज़ोर समुदायों को निशाना बनाने वाली रही है. हमें पता चला है कि जामिया नगर में लोगों को जंतर-मंतर पर उनकी मौजूदगी के आधार पर रेटिना और चेहरे की स्कैनिंग के ज़रिए नोटिस भेजे जा रहे हैं.
कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन जारी
आइसा जामिया ने इस मामले में कानूनी मदद के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है. आइसा के नेताओं ने दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए प्रशांत और इरशाद से भी मुलाकात की है. इरशाद के हमेशा के लिए अंधे होने का खतरा है, जबकि प्रशांत के हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से में पैलेट लगने से कई घाव हो गए हैं. हालांकि अभी दिल्ली में किसी को हिरासत में रखने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ सवाल पूछने ज़रूरी हैं. पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया? 20 जुलाई को सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करने वाले लोग कौन थे? जब घायल छात्र एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) दर्ज कराने आरएमएल अस्पताल गए, तो वहां आरएएफ के सैकड़ों जवान क्यों मौजूद थे?
एसटीएफ के गठन पर भी उठाए सवाल
आइसा डीयू की सचिव अंजली ने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई एसटीएफ ऐसे लोगों से बनी है जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है. इस कमेटी में ज़्यादातर नौकरशाह, आईबी चीफ और आधार विवाद के सूत्रधार नंदन नीलेकणि शामिल हैं. समस्या को नौकरशाहों को सौंपना तबाही को न्योता देने जैसा है.
AISA की प्रमुख मांगें
- सभी प्रदर्शनकारियों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए
- छात्रों पर पैलेट, पिस्तौल और AK-47 के इस्तेमाल के लिए अमित शाह और राज्य के गृह मंत्रालयों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए
- पुलिस की बर्बरता में घायल हुए सभी लोगों को मुआवज़ा दिया जाए
- एनटीए को खत्म किया जाए
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए
मुख्य मुद्दे को नज़रअंदाज़ करने का आरोप
AISA ने आरोप लगाया कि NEP 2020 और एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़ और कमर्शियलाइज़ कर दिया है. एक ऐसी एजेंसी जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो बाहरी प्राइवेट फर्मों से काम करवाती है और जिसे बिज़नेस मॉडल की तरह चलाया जाता है. इसी वजह से सरकार से जुड़े आपराधिक एजेंटों के ज़रिए पेपर लीक होते हैं.
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