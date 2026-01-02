मकर संक्रांति से पहले रांची का तिलकुट बाजार गुलजार, शुद्धता और वैरायटी में गया को दे रहा कड़ी टक्कर

ETV Bharat / state

रांची का तिलकुट बाजार (ईटीवी भारत)
रांची: मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर राजधानी रांची का तिलकुट बाजार पूरी तरह सज संवर कर तैयार हो चुका है. हर साल की तरह इस बार भी तिलकुट की मांग चरम पर है, लेकिन इस बार बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रांची के स्थानीय कारीगर ही शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का तिलकुट तैयार कर ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं. इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है.

रांची का अपर बाजार इन दिनों तिलकुट के लिए खास पहचान बना रहा है. पहले जहां लोग गया के तिलकुट को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब रांची का तिलकुट भी स्वाद, शुद्धता और वैरायटी के मामले में गया से कम नहीं माना जा रहा है. व्यापारियों का कहना है कि अब गया की खुशबू रांची के बाजारों में भी साफ महसूस की जा रही है. कई ग्राहकों का मानना है कि गया में अब मिलावट की शिकायतें बढ़ गई हैं, जबकि रांची के अपर बाजार में शुद्ध तिलकुट आसानी से उपलब्ध है.

रांची का तिलकुट बाजार गुलजार (ईटीवी भारत)

तिलकुट बाजार का दायरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. जो बाजार पहले छोटी-छोटी गलियों तक सीमित था, वह अब मुख्य सड़कों तक फैल चुका है. इससे ग्राहकों को खरीदारी में सुविधा हो रही है और बाजार में रौनक भी बढ़ी है. सुबह से देर रात तक तिलकुट की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है.

रांची का तिलकुट बाजार (ईटीवी भारत)

इस बार बाजार में तिलकुट की कई आकर्षक वैरायटी देखने को मिल रही हैं. सादा तिलकुट के अलावा गुड़ तिलकुट, चीनी तिलकुट, ड्राई फ्रूट तिलकुट और खास तौर पर युवाओं को लुभाने वाला चॉकलेट तिलकुट भी उपलब्ध है. कारीगरों ने स्वाद के साथ-साथ पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया है, जिससे तिलकुट उपहार के रूप में भी खरीदा जा रहा है.

रांची का तिलकुट बाजार (ईटीवी भारत)

कीमतों की बात करें तो रांची के तिलकुट बाजार में क्वालिटी और वैरायटी के अनुसार दाम तय किए गए हैं. बाजार में तिलकुट 400 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. सादा और गुड़ तिलकुट अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जबकि ड्राई फ्रूट और चॉकलेट तिलकुट की कीमत थोड़ी ज्यादा है. बावजूद इसके, शुद्धता और स्वाद के कारण ग्राहक कीमतों को उचित मान रहे हैं.

रांची का तिलकुट बाजार (ईटीवी भारत)

व्यापारियों का कहना है कि मकर संक्रांति नजदीक आते ही बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है. स्थानीय कारीगरों के लिए यह सीजन रोजगार और आमदनी का बड़ा जरिया बनता है. इस बार रांची का तिलकुट बाजार न सिर्फ परंपरा और स्वाद को संजोए हुए है, बल्कि स्थानीय हुनर और शुद्धता की मिसाल भी पेश कर रहा है.

