बगोदर में गया के तिल से तैयार किया जाता है तिलकुट, लोगों में है काफी डिमांड

गिरिडीह में तिलकुट की बिक्री जोरों पर है. गया के कारीगर यहां तिलकुट बना रहे हैं.

तिलकुट तैयार करते कारीगर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 3:32 PM IST

गिरिडीह: राज्यभर में गया का तिलकुट लोगों की पहली पसंद है, लेकिन गया के तिल से तैयार तिलकुट भी लोगों को अब खूब पसंद आने लगा है. गया के तिल से बगोदर में तैयार होने वाले तिलकुट की डिमांड बगोदर समेत आसपास के प्रखंडों में होने लगी है. डिमांड के अनुसार पहले की तुलना में तिलकुट की सप्लाई बढ़ गई है.

दरअसल, मकर संक्रांति से पहले से तिलकुट की महक शुरू हो जाती है. गिरिडीह के बगोदर जिले में तिलकुट बनाना शुरू हो चुका है. यहां गया के तिल से तिलकुट तैयार किया जा रहा है. मकर संक्रांति को लेकर बगोदर में बड़े पैमाने पर तिलकुट तैयार किया जाता है. बगोदर में पिछले एक महीने से चार-पांच दुकानें कुटीर उद्योग के तौर पर तिलकुट (तिल और गुड़ से बनने वाली एक तरह की मिठाई) बना रहे हैं. जिसकी सप्लाई बगोदर के अलावा दूसरे जिले में भी की जाती है.

जानकारी देते कारीगर व दुकानदार (ETV BHARAT)

गया के तिल से तैयार किया जा रहा तिलकुट

तिलकुट दुकानदार शिवनंदन प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि एक महीने तक यह धंधा जोरों से चलता है. तिलकुट तैयार होने के साथ ही सप्लाई भी शुरू हो जाती है. इस तिलकुट की सप्लाई बगोदर प्रखंड सहित बिष्णुगढ़, सरिया, टाटीझरिया, बरकट्ठा आदि प्रखंडों में की जाती है. वे बताते हैं कि तिलकुट तैयार करने के लिए गया से तिल मंगाते हैं. यहां तीन तरह के तिलकुट तैयार किए जाते हैं, जिसमें चीनी, गुड़ और खोवा तिलकुट के अलावा तिल और खोवा का लड्डू भी शामिल है. चीनी और गुड़ से तैयार तिलकुट की मांग ज्यादा है.

मकर संक्रांति से दो-चार दिन पहले खोवा से तिलकुट तैयार किया जाता है. हालांकि खोवा तिलकुट महंगा होने के कारण इसकी बिक्री कम होती है. दुकानदार शिवनंदन बताते हैं कि तिलकुट बनाने के लिए पहले तिल को भूना जाता है. उसके बाद चीनी या गुड़ से तैयार चासनी में डालकर तिल का गोला बनाया जाता है. फिर गोला को कूटकर तिलकुट तैयार किया जाता है. चीनी और गुड़ से तैयार तिलकुट 260 से 280 रुपए किलो और खोवा का तिलकुट चार सौ रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार में बिक्री हो रहा है.

15 को मकर संक्रांति मनाएं: विजय पाठक

लोगों में इस बात को लेकर सस्पेंस है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को. इसे लेकर बगोदर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहरधाम के पुजारी विजय कुमार पाठक ने कहा कि इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. क्योंकि 14 जनवरी को रात्रि में 9:19 मिनट में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाना शुभ है.

तिलकुट
मकर संक्रांति
मकर संक्रांति 2026
गया का तिलकुट
MAKAR SANKRANTI

