बगोदर में गया के तिल से तैयार किया जाता है तिलकुट, लोगों में है काफी डिमांड

गिरिडीह: राज्यभर में गया का तिलकुट लोगों की पहली पसंद है, लेकिन गया के तिल से तैयार तिलकुट भी लोगों को अब खूब पसंद आने लगा है. गया के तिल से बगोदर में तैयार होने वाले तिलकुट की डिमांड बगोदर समेत आसपास के प्रखंडों में होने लगी है. डिमांड के अनुसार पहले की तुलना में तिलकुट की सप्लाई बढ़ गई है.

दरअसल, मकर संक्रांति से पहले से तिलकुट की महक शुरू हो जाती है. गिरिडीह के बगोदर जिले में तिलकुट बनाना शुरू हो चुका है. यहां गया के तिल से तिलकुट तैयार किया जा रहा है. मकर संक्रांति को लेकर बगोदर में बड़े पैमाने पर तिलकुट तैयार किया जाता है. बगोदर में पिछले एक महीने से चार-पांच दुकानें कुटीर उद्योग के तौर पर तिलकुट (तिल और गुड़ से बनने वाली एक तरह की मिठाई) बना रहे हैं. जिसकी सप्लाई बगोदर के अलावा दूसरे जिले में भी की जाती है.

जानकारी देते कारीगर व दुकानदार (ETV BHARAT)

गया के तिल से तैयार किया जा रहा तिलकुट

तिलकुट दुकानदार शिवनंदन प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि एक महीने तक यह धंधा जोरों से चलता है. तिलकुट तैयार होने के साथ ही सप्लाई भी शुरू हो जाती है. इस तिलकुट की सप्लाई बगोदर प्रखंड सहित बिष्णुगढ़, सरिया, टाटीझरिया, बरकट्ठा आदि प्रखंडों में की जाती है. वे बताते हैं कि तिलकुट तैयार करने के लिए गया से तिल मंगाते हैं. यहां तीन तरह के तिलकुट तैयार किए जाते हैं, जिसमें चीनी, गुड़ और खोवा तिलकुट के अलावा तिल और खोवा का लड्डू भी शामिल है. चीनी और गुड़ से तैयार तिलकुट की मांग ज्यादा है.