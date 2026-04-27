Ground Report: तिलापिया मछली कारोबार को करोड़ों का झटका, अच्छे बाजार के कारण बढ़ाया प्रोडक्शन अब हो रहा नुकसान
ईरान इजरायल अमेरिका तनाव का सीधा असर अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मछली कारोबार पर पड़ा रहा है. देखिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 2:53 PM IST
धमतरी: धमतरी से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित दुधावा बांध में बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा रहा है. यहां लगभग 300 केज (पिंजरे) बनाए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक तरीके से तिलापिया मछली का उत्पादन होता है. कम समय और कम लागत में तिलापिया मछली तैयार हो जाती है, जिससे तिलापिया मछली पालकों की पहली पसंद बन गई है.
एक्सपर्ट के देखरेख में मछली पालन कर उन्हें बाहर देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है. धमतरी से हर महीने लगभग 400 टन तिलापिया मछली अमेरिका और गल्फ देशों में निर्यात की जाती है. लेकिन पिछले कुछ महीने से मछली पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
युद्ध के कारण मछली के निर्यात पर रोक
अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मछली कारोबार पर देखने को मिल रहा है. एक्सपोर्ट ठप होने से जिले के मछली उत्पादकों को करीब 40 से 50 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. मछली व्यवसायी इरशाद खान नगरी सिहावा में एमआईके फिश के नाम से मछली पालन और एक्सपोर्ट का व्यवसाय चलाते हैं. इरशाद खान पिछले 7-8 वर्षों से इस व्यवसाय में हैं, जबकि उनका परिवार पिछले 25 वर्षों से इस काम से जुड़ा हुआ है. प्रमुख रूप से वे तिलापिया मछली का पालन करते हैं क्योंकि इसकी डिमांड अमेरिका और गल्फ देशों में ज्यादा है.
एक्सपोर्ट बंद, लोकल में घाटा
इरशाद खान बताते हैं कि पहले धमतरी से हर महीने 300 से 350 टन तिलापिया मछली अमेरिका और गल्फ देशों में निर्यात की जाती थी. वहां यह मछली 160 से 170 रुपये प्रति किलो तक बिकती थी. लेकिन वर्तमान हालात में एक्सपोर्ट पूरी तरह प्रभावित हो गया है, जिसके चलते तैयार माल बाहर नहीं जा पा रहा है. मजबूरी में उन्हें तिलापिया मछली को छत्तीसगढ़ और ओडिशा की स्थानीय मंडियों में बेचना पड़ रहा है, जहां उन्हें 110 से 120 रुपये प्रति किलो में मछली बेचना पड़ा रहा है. इससे प्रति किलो 40 से 50 रुपये का नुकसान हो रहा है.
हर रोज माल अमेरिका और गल्फ देशों में भेजा जाता था. साल का 3000 से 4000 टन माल धमतरी से निकलता है. लगभग 45 से 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है- इरशाद खान, मछली व्यवसायी
210 दिन में तैयार हो जाती है 1 किलो मछली
फिश टेक्नीशियन विकास ठाकुर 100 से 150 किसानों को मछली पालन को लेकर तकनीकी सहायता देते हैं. तिलापिया मछली उत्पादन के बारे में वे बताते हैं कि फरवरी-मार्च में इसके बीज डाले जाते है, और जून-जुलाई तक मछली तैयार हो जाती है. एक किलो मछली तैयार करने में करीब 70 रुपये की लागत आती है और इसे तैयार होने में लगभग 210 दिन का समय लगता है. उन्होंने बताया कि तिलापिया मछली को एक्वेटिक चिकन कहा जाता है. टेस्टी मछली है. अमेरिका और बाहर देशों में इसे बहुत पसंद किया जाता है. इसमें बारीक कांटे (मसल बोन) नहीं होते, सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे इसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं.
बाजार अच्छा होने के कारण तिलापिया का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया था, लेकिन पहले टेरिफ और उसके बाद वार के कारण अब नुकसान उठाना पड़ रहा है- विकास ठाकुर, फिश टेक्नीशियन
100 से ज्यादा मछली पालक किसान प्रभावित
इस संकट का असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं है. धमतरी जिले के 100 से ज्यादा किसान इस नुकसान से प्रभावित हुए हैं. एक किसान के साथ औसतन 15-20 लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर असर पड़ा है. कुल मिलाकर 100 से 150 किसान और उनसे जुड़े श्रमिक इस स्थिति से जूझ रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार जल्द खुलेंगे- धमतरी कलेक्टर
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी जिला मछली उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहां से मछलियों का निर्यात भी होता है. हालांकि, मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण बाजार में मंदी आई है, जिससे स्थानीय स्तर पर मछलियों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही है. कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि यह स्थिति अस्थायी है और जल्द ही बाजार फिर से खुलेंगे, जिससे हालात सामान्य हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि चुनौतियों के समय इंसान बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता है.
यह पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित हो रहा था, जो अब संकट में नजर आ रहा है. व्यापारियों और किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द निर्यात की वैकल्पिक व्यवस्था करे, ताकि उन्हें राहत मिल सके.