तिलक नगर मुस्कान हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में आरोपी इमरान गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि मुस्कान और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे.
Published : August 28, 2026 at 8:19 AM IST
नई दिल्ली: तिलक नगर में घर में घुसकर 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान शर्मा की चाकू से हत्या करने के मामले में फरार आरोपी इमरान खान को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डीसीपी के मुताबिक, वारदात के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर कई पुलिस टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया गया था. पुलिस को लगातार उसके अलग-अलग स्थानों पर छिपने और ठिकाने बदलने की जानकारी मिल रही थी. उन्होंने बताया कि गुरुवार देर शाम स्पेशल स्टाफ की टीम इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में इलाके में जांच कर रही थी. इसी दौरान टीम की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी. नजदीक जाकर जांच करने पर उसकी पहचान मुस्कान हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध इमरान के रूप में हुई.
Delhi: The accused in the Tilak Nagar Muskaan murder case has been apprehended after sustaining a gunshot injury during an encounter with the Western District Special Staff team. Further investigation is underway pic.twitter.com/pZ0OgADGqr— IANS (@ians_india) August 27, 2026
डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इमरान के पैर में तीन गोलियां लगीं. डीसीपी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. आरोपी के फरार रहने के दौरान किन लोगों ने उसे पनाह दी और वह किन-किन स्थानों पर रहा, इसकी भी जांच की जा रही है.
Delhi: On the Tilak Nagar Muskaan murder case, DCP Hareshwar V. Swami says, " a girl named muskaan was murdered yesterday evening in the tilak nagar area. the prime suspect in the case was identified as imran, son of javed. a naka-bandi was conducted across the district, and… pic.twitter.com/qYZCMVa9W0— IANS (@ians_india) August 27, 2026
बता दें कि तिलक नगर स्थित घर में बुधवार को मुस्कान की चाकू से हत्या कर दी गई थी. वारदात के समय वह घर में अकेली थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि मुस्कान और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. आरोपी इमरान उस जिम में ट्रेनर रह चुका था, जहां मुस्कान जाती थी.
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