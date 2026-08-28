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तिलक नगर मुस्कान हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में आरोपी इमरान गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

नई दिल्ली: तिलक नगर में घर में घुसकर 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान शर्मा की चाकू से हत्या करने के मामले में फरार आरोपी इमरान खान को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डीसीपी के मुताबिक, वारदात के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर कई पुलिस टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया गया था. पुलिस को लगातार उसके अलग-अलग स्थानों पर छिपने और ठिकाने बदलने की जानकारी मिल रही थी. उन्होंने बताया कि गुरुवार देर शाम स्पेशल स्टाफ की टीम इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में इलाके में जांच कर रही थी. इसी दौरान टीम की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी. नजदीक जाकर जांच करने पर उसकी पहचान मुस्कान हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध इमरान के रूप में हुई.