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गांधी जयंती पर तिलक भवन की कहानी: तहखाने में सीक्रेट रूम, क्रांतिकारियों की बैठकें और आजादी की किताबें

फिरोजाबाद का तिलक भवन स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है. पेश है आशुतोष सहाय के संपादन में अरविंद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट...

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आजादी के इतिहास का मूक गवाह फिरोजाबाद का ऐतिहासिक तिलक भवन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 5:13 PM IST

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फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की पुरानी आबादी की संकरी गलियों में मौजूद तिलक भवन आज भले ही सामान्य नजर आता हो, लेकिन इसकी दीवारों ने वह दौर देखा है जब देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था. कभी इसी भवन में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों की बैठकें होती थीं, रणनीतियां बनती थीं और किताबों के जरिए युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई जाती थी.

उपलब्ध इतिहास और इतिहास के जानकार प्रोफेसर एबी चौबे के मुताबिक, तिलक भवन की स्थापना वर्ष 1911 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में की गई थी. धीरे-धीरे यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया.

1911 में बना तिलक भवन आज क्यों बदहाल? किताबों और दस्तावेजों में कैद है आजादी का इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat)

तिलक भवन बना आंदोलनकारियों का ठिकाना: तिलक भवन में बाल भारत सभा के स्वयंसेवक भी जुटते थे. अंग्रेजी शासन की नजर जब इस जगह पर पड़ी तो यहां निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन से जुड़े लोग यहां पहुंचते रहे. तिलक भवन की एक बड़ी पहचान यहां संचालित पुस्तकालय से जुड़ी रही. उस दौर में अंग्रेजी सरकार जिन विचारों और साहित्य को अपने शासन के लिए खतरा मानती थी, ऐसी किताबें यहां पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती थीं.

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बनती थी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति. (Photo Credit: ETV Bharat)

किताबों से फैलती थी राष्ट्रीय चेतना: इन किताबों के जरिए युवाओं और आंदोलनकारियों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विचार और राष्ट्रीय चेतना मजबूत होती थी. तिलक भवन की कहानी का सबसे रोचक पहलू इसके पुस्तकालय के नीचे बने एक गुप्त कमरे से जुड़ा बताया जाता है. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए यह जगह महत्वपूर्ण मानी जाती थी. अंग्रेजी हुकूमत की कार्रवाई या छापे की स्थिति में यहां से निकलने के लिए गुप्त रास्तों के इस्तेमाल का भी स्थानीय विवरणों में उल्लेख मिलता है.

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फिरोजाबाद के तिलक भवन में मिलती थीं प्रतिबंधित पुस्तकें. (Photo Credit: ETV Bharat)

बाहर पुस्तकालय, अंदर आंदोलन की गतिविधियां: यानी बाहर से तिलक भवन किताबों और अध्ययन का केंद्र नजर आता था, लेकिन इसके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां भी चलती थीं. स्थानीय इतिहास संबंधी प्रकाशित सामग्री और वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा के मुताबिक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तिलक भवन में बैठक की थी. बताया जाता है कि उन्होंने युवाओं में देश के लिए समर्पण का जोश भरा था. एक प्रकाशित विवरण में नेताजी के 21 जनवरी 1939 को फिरोजाबाद आने और तिलक भवन में बैठक करने का उल्लेख मिलता है.

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यह आजादी के वीरों का गुप्त ठिकाना था. (Photo Credit: ETV Bharat)

नेताजी के आगमन की तारीख को लेकर अलग-अलग विवरण: स्थानीय स्रोतों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फिरोजाबाद आने के वर्ष को लेकर अंतर दिखाई देता है. जिले के आधिकारिक इतिहास में महात्मा गांधी के फिरोजाबाद आगमन का भी उल्लेख मिलता है. इतिहास से जुड़े जानकारों के अनुसार गांधीजी 1929 और 1935 में फिरोजाबाद आए थे, जबकि कुछ विवरणों में 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फिरोजाबाद आने की बात कही गई है. अलग-अलग स्रोतों में मौजूद इस अंतर के बावजूद तिलक भवन का नाम फिरोजाबाद के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से लगातार जुड़ा नजर आता है.

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नेताजी से गांधी तक, फिरोजाबाद के तिलक भवन की दीवारों में छिपी है इतिहास की कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

साहित्यकारों और विचारकों का भी रहा आना-जाना: तिलक भवन केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं था. यह साहित्य और विचारों के आदान-प्रदान की जगह भी रहा. उपलब्ध विवरणों के अनुसार 1931 में कृष्णदत्त पालीवाल, 1938 में अमृतलाल चतुर्वेदी, 1940 में मैथिलीशरण गुप्त और 19 नवंबर 1938 को रायबहादुर सीताराम के यहां आने का उल्लेख मिलता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में तिलक भवन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था.

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आजादी के आंदोलन से बालिका शिक्षा तक, जानिए फिरोजाबाद के तिलक भवन की पूरी कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका: स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तिलक भवन के इतिहास में महिलाओं की भूमिका का भी उल्लेख मिलता है. यानी यह जगह केवल पुरुष आंदोलनकारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अलग-अलग वर्गों के लोगों की भागीदारी से आंदोलन की गतिविधियों को मजबूती मिलती थी. समय के साथ तिलक भवन की भूमिका भी बदलती गई. जिस परिसर में कभी स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकें होती थीं और आजादी की रणनीति पर चर्चा होती थी, वहीं बाद में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां शुरू हुईं.

तिलक भवन से जुड़ी बालिका शिक्षा की कहानी: तिलक भवन से आगे चलकर महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की शैक्षिक यात्रा भी जुड़ी. महात्मा गांधी बालिका पीजी कॉलेज की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में तिलक भवन से महात्मा गांधी बालिका माध्यमिक विद्यालय के रूप में हुई थी. यानी जिस भवन ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक चेतना को जगह दी, उसी परिसर से आगे चलकर बालिका शिक्षा की नींव भी मजबूत हुई. यह बदलाव तिलक भवन के इतिहास को एक अलग पहचान देता है.

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फिरोजाबाद में स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर को जीर्णोद्धार का इंतजार. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुरानी किताबों और दस्तावेजों में छिपी है इतिहास की कहानी: वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा बताते हैं कि तिलक भवन और इससे जुड़ा पुस्तकालय फिरोजाबाद के इतिहास की ऐसी धरोहर हैं, जिन्हें सिर्फ एक पुरानी इमारत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, यहां रखी किताबों, पुराने दस्तावेजों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े संस्मरणों में उस दौर की कई महत्वपूर्ण कहानियां छिपी हैं. शर्मा का कहना है कि यह पुस्तकालय अब उपेक्षा का शिकार है. उन्होंने सरकार से इसके जीर्णोद्धार की मांग भी की है.

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आजादी की रूपरेखा तैयार करने का बौद्धिक मंच थी यह लाइब्रेरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

संरक्षण का इंतजार कर रहा ऐतिहासिक पुस्तकालय: वर्तमान में इस पुस्तकालय का संचालन भारत विकास परिषद नामक संस्था कर रही है. ऐसे में तिलक भवन के सामने सबसे बड़ा सवाल इसके संरक्षण और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है. एक तरफ यह इमारत स्वतंत्रता आंदोलन की यादों को समेटे हुए है, तो दूसरी तरफ इसी परिसर से बालिका शिक्षा की एक महत्वपूर्ण यात्रा भी जुड़ी हुई है. जरूरत इस बात की है कि पुराने दस्तावेजों, पुस्तकों और भवन से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखा जाए, ताकि फिरोजाबाद की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को अपने अतीत से जोड़ती रहे.

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