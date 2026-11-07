तिकुनिया हिंसा प्रकरण के गवाह पवन कश्यप की सुरक्षा पर गहराया विवाद, खीरी पुलिस ने आरोपों को बताया भ्रामक
तिकुनिया हिंसा केस के गवाह पवन कश्यप की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद पर खीरी पुलिस ने आरोपों को पूरी तरह भ्रामक करार दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:52 PM IST
लखीमपुर: लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा प्रकरण के मुख्य गवाह पवन कश्यप की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद में अब खीरी पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आया है. पवन कश्यप ने सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में गाली-गलौज करने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था. इसके जवाब में खीरी पुलिस ने गवाह की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक करार दिया है. पुलिस का साफ कहना है कि पवन कश्यप को 26 मार्च 2023 से लगातार 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं हुई है.
एसपी ख्याति गर्ग ने रोस्टर प्रणाली को बताया सामान्य प्रक्रिया: खीरी पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग की तरफ से जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को विभागीय नियमों के तहत रोस्टर के अनुसार बदला जाता है. पुलिस के मुताबिक इस रुटीन फेरबदल को सुरक्षा में कमी या लापरवाही के रूप में देखना सही नहीं है. रिकॉर्ड के अनुसार आरक्षी सतीश कुमार मार्च 2023 से अगस्त 2026 तक यानी करीब साढ़े तीन साल तक लगातार पवन कश्यप की सुरक्षा में तैनात रहे. इस लंबे कार्यकाल के बाद विभागीय रोस्टर के हिसाब से बारी-बारी से दूसरे सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें वर्तमान में आरक्षी हेमेंद्र सिंह तैनात हैं.
गवाह के घर पर 24 घंटे गार्ड और गनर बदलने की वजह: पुलिस का दावा है कि 26 मार्च 2023 से लेकर आज तक गवाह की सुरक्षा में एक दिन का भी अंतर नहीं आया है. गवाह के आवास पर भी सुरक्षा गार्द लगातार मुस्तैद रहती है और किसी भी तरह के खतरे से बचाव के पुख्ता इंतजाम हैं. पुलिस के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की मानसिक और शारीरिक सजगता बनाए रखने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों को बदलना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. हालांकि पवन कश्यप ने सुरक्षाकर्मी के रवैये से नाराज होकर अपनी सुरक्षा वापस लौटाने तक की बात कही थी, जिसके बाद मामला और गरमा गया.
गवाह पर निजी काम कराने का आरोप: प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस ने गवाह पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को नया मोड़ दे दिया है. पुलिस का कहना है कि पवन कश्यप तैनात सुरक्षाकर्मियों पर अपने निजी घरेलू काम करने का अनुचित दबाव बनाते थे. जब सुरक्षाकर्मी इस तरह के गैर-जरूरी कामों पर आपत्ति जताते थे तो गवाह उनकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करना शुरू कर देते थे. पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने दोहराया है कि अदालत के निर्देशों के तहत गवाह की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है और सुरक्षा पर सवाल उठाना बेबुनियाद है.
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