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टिकरी CNG ब्लास्ट: ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ने उठाए गंभीर सुरक्षा सवाल, इसे बताया 'मानव-निर्मित आपदा'

ट्रक ऑपरेटर और चालक: ड्राइवरों को सीएनजी हैंडलिंग का प्रशिक्षण मिला था या नहीं, वाहन में कोई पूर्व खराबी थी या नहीं और हालिया मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था, इसकी पड़ताल हो.

मूल उपकरण निर्माता (OEM): सिलेंडर के डिजाइन, विनिर्माण गुणवत्ता, बैच नंबर, और आईएस/आईएसओ (IS/ISO) मानकों के पालन के रिकॉर्ड की सूक्ष्म जांच हो.

घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सिंह ने कहा कि यह हादसा एक स्तर पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की कई चरणों की नाकामी का परिणाम है. उन्होंने संबंधित एजेंसियों से निम्नलिखित पांच प्रमुख मोर्चों पर तत्काल जांच करने की अपील की है.

भारतीय परिवहन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (IFTRT) के सीनियर फेलो व कोऑर्डिनेटर और भारत के सबसे बड़े सीएनजी-ईंधन वाले ट्रक बेड़े के पॉलिसी एंड प्लानिंग प्रमुख एसपी सिंह ने इस घटना को एक दुर्घटना मानने से इनकार किया है. उन्होंने इसे एक 'मानव-निर्मित आपदा' करार देते हुए व्यापक फोरेंसिक और आपराधिक जांच की मांग की है.

नई दिल्ली: दिल्ली के टिकरी बॉर्डर क्षेत्र स्थित एक सीएनजी रिटेल डिस्पेंसिंग आउटलेट पर हुए भीषण हादसे ने पूरे परिवहन और औद्योगिक जगत को हिलाकर रख दिया है. 19 अगस्त की दोपहर को हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ट्रक में लगे गैस-फिलिंग सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. इस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है.

सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन: आउटलेट की एचएसई (HSE - Health, Safety, and Environment) अनुपालन नीति, प्रेशर-रिलीफ सिस्टम, लीक-डिटेक्शन और आपातकालीन शटडाउन प्रणालियों की ऑडिट की जाए.

हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग एजेंसियां: दिल्ली-NCR में सिलेंडरों की हाइड्रोटेस्टिंग करने वाली यूनिट्स की कार्यप्रणाली, उनकी एसओपी, उपकरणों के कैलिब्रेशन और प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता संदिग्ध है, जिनकी गहन छानबीन जरूरी है.

शहर गैस वितरण (CGD) कंपनियां और नियामक: गेल (GAIL India), पीएनबीआरजी (PNBRG) और अन्य संबंधित विनियामक संस्थाएं इसमें शामिल होकर प्रणालीगत कमियों को दूर करें.

IFTRT द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दे: IFTRT का अनुभव रहा है कि देश के 20 राज्यों में गैस परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर अक्सर लापरवाही बरती जाती है. सेकेंड हैंड मार्किट में सीएनजी वाहनों के रखरखाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे कई हाइड्रोटेस्टिंग सेंटर मानक प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय कथित तौर पर भ्रष्ट तौर-तरीकों में संलिप्त हैं, जो यात्रियों और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं.

पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग:

प्रशासन के समक्ष तत्काल कई कदम उठाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है. जिसमें केवल दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज करने के बजाय, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गैर-इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, सीसीटीवी फुटेज, ट्रांजैक्शन लॉग, सिलेंडर के टुकड़े, हाइड्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट और ओईएम डेटा को तुरंत सुरक्षित करने, टिकरी स्टेशन समेत आसपास के सभी सीएनजी पंपों और दिल्ली-एनसीआर के हाइड्रोटेस्टिंग सेंटरों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराने, पुलिस, फोरेंसिक विशेषज्ञों, सीजीडी ऑपरेटरों और बीआईएस (BIS) की संयुक्त टीम गठित कर पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने, घायलों को उच्च स्तरीय चिकित्सा और पीड़ित परिवारों को समय पर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से सिलेंडरों की अनिवार्य ट्रेसेबिलिटी, ड्राइवरों और स्टेशन कर्मियों के लिए समय-समय पर अनिवार्य प्रमाणन और तीसरे पक्ष द्वारा स्वतंत्र एचएसई ऑडिट को सख्ती से लागू करना होगा.

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