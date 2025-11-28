ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की एक और बेटी ने खेल जगत में बढ़ाया मान, टिकेश्वरी साहू बनी देश की एकमात्र नेशनल महिला म्यूथाई कोच

टिकेश्वरी साहू बनी देश की एकमात्र नेशनल महिला म्यूथाई कोच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पूरे भारत से एक मात्र नेशनल महिला कोच चुनी गई छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने फिर खेल की दुनिया में प्रदेश को पहचान दिलाई है. गुरुवार को पूरे भारत से छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू म्यू थाई खेल में एकमात्र नेशनल महिला कोच चुनी गई है. इसी के साथ छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू ने खेल जगत में बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है.

कैसे मिली नेशनल कोच की जिम्मेदारी?: राज्य म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि 22 नवंबर को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया (UMAI) की बैठक हुई. 7 सदस्यीय पैनल ने 27 नवंबर को सर्वसम्मति से टिकेश्वरी को नेशनल महिला कोच चुना. इस पैनल में 6 पुरुष और टिकेश्वरी एकमात्र महिला कोच शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ की एक और बेटी ने खेल जगत में बढ़ाया मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोच पैनल में शामिल सदस्य

सीनियर वर्ग – बालाकृष्ण शेट्टी (महाराष्ट्र), हेमावि अयामी (नागालैंड)

यूथ वर्ग – नावीद (तेलंगाना), आशीष शर्मा (राजस्थान)

वाये क्रू, माये म्यू – अंजुलस सून (मेघालय), मोहित वर्मा (राजस्थान)

महिला कोच – कु. टिकेश्वरी साहू (छत्तीसगढ़)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी जिम्मेदारी: आने वाले समय में टिकेश्वरी साहू महिला वर्ग के सीनियर, यूथ, जूनियर और सब-जूनियर खिलाड़ियों के लिए UMAI की ओर से भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी. छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ के संरक्षक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हैं, उन्होंने और अधिवक्ता आंजनेय शुक्ला ने टिकेश्वरी को बधाई दी है.

छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने फिर खेल की दुनिया में प्रदेश को पहचान दिलाई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भी चमका छत्तीसगढ़: 13 से 16 अक्टूबर 2025 को जयपुर में हुए अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में रायपुर के अनीस मेमन और दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू ने IFMA इंटरनेशनल रेफरी कोर्स सर्टिफिकेट और म्यूथाई की उच्च ग्रेडिंग "खान–12" प्राप्त की. इसके साथ ही दोनों छत्तीसगढ़ के पहले IFMA सर्टिफाइड हाई-ग्रेड कोच और रेफरी बन गए हैं.

छत्तीसगढ़ की बेटियां बढ़ा रही मान: टिकेश्वरी के अलावा कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने प्रदेश का मान देश-विदेश में बढ़ाया है. भारतीय महिला टीम ने हाल ही में कबड्डी विश्व कप जीता है जिसमें संजू देवी ने शानदार प्रदर्शन किया. संजू कोरबा जिले की रहने वाली हैं. इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी हाल ही में विश्व कप जीता है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका में थीं. वह कवर्धा जिले की रहने वाली हैं.