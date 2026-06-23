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म्यू थाई प्रतियोगिता: पदक की दौड़ से बाहर हुए टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल

छत्तीसगढ़ के दोनों खिलाड़ियों को फाइट खेलने के लिए मेडिकल अनफिट घोषित कर दिया.

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म्यू थाई प्रतियोगिता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 8:02 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य म्यूथाई संघ के अध्यक्ष लखन कुमार साहू और महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था द्वारा खिलाड़ियों की फाइट के दिन वजन और पूर्ण मेडिकल चेकअप किया जाता है. टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल का मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिनेशन किया.

दोनों खिलाड़ियों को नहीं मिली परमिशन

टिकेश्वरी साहू को वोमिट और डिहाइड्रेशन के कारण वजन गिरने पर "अंडर वेट" होने और कमजोरी की वजह से NOC नहीं दी. खिलाड़ी प्रवीण कृष्ण जायसवाल के होटल जिम में अभ्यास के दौरान आये एंकल में हेयर फ्रैक्चर का पता चलने पर NOC नहीं दी गई.

भारतीय खेमे में छाई मायूसी

मेडिकल बोर्ड द्वारा दिये गए unfitness का हवाला देते हुए आयोजन समिति के निर्णय पर टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल का सफर क्वार्टर फाइनल में रुक गया. पदक के दावेदार छत्तीसगढ़ के दोनों खिलाड़ियों और भारतीय म्यूथाई खेमे में निराशा छा गई.

भारतीय कोच द्वारा आपत्ति किये जाने और दोनों खिलाड़ियों को रिकवर करने के लिए एक दिन का अवसर दिए जाने के आवेदन पर अधिकारियों ने पूर्व निर्धारित टाइट शेड्यूल कार्यक्रम का हवाला देते हुए आपत्ति निरस्त कर दिया.

युवराज ने जीता पदक

छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों में केवल जगदलपुर के युवराज सिंह राजपूत ने प्रथम वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में U18 yrs, - 86kg वजन वर्ग में भारत देश के लिए कांस्य पदक अर्जित किया है. जबकि रायपुर की समिधा अग्रवाल, रायपुर से टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पदक विहीन रहे.

खिलाड़ियों का होगा सम्मान

सुमिधा, युवराज और अमन यादव म्यूथाई फेडरेशन के एथलीट कमीशन के चैयरमेन, विवेकानंद मार्शल आर्ट्स एकेडमी रायपुर के संचालक और अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई खिलाड़ी 23 जून को ट्रेन से रात को रायपुर लौट आएंगे. टिकेश्वरी साहू और प्रवीण कृष्ण जायसवाल 27 जून को वायुयान से रायपुर लौटेंगे. इनका म्यूथाई संघ द्वारा स्वागत किया जाएगा.

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