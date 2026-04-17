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किताबें हटाने पर टीकाराम जूली का निशाना, बोले- गौरवशाली इतिहास पर प्रहार कर रही है सरकार

कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस से राजस्थान इतिहास की चार किताबें हटाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिया बयान.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 4:48 PM IST

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम से राजस्थान के इतिहास की चार किताबें हटा दी हैं. इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है. यह चारों किताबें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के कोर्स के साथ जोड़ी गई थीं.

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर प्रहार करने का आरोप लगाया है. जूली बोले, 'भाजपा की यह डबल इंजन सरकार लगातार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर प्रहार कर रही है. यह वही धरती है, जिसके कण-कण में साहस, त्याग, बलिदान और वीरता की अमर गाथाएं बसी हैं जो हमें गर्व, स्वाभिमान और पहचान देती हैं.'

सुनिए क्या बोले टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

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यह राजस्थान की आत्मा और अस्मिता पर हमला: उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार आज उसी इतिहास को मिटाने की साजिश रच रही है. पहले वीर बाला काली बाई जैसे प्रेरणादायी अध्याय को पाठ्यपुस्तकों से हटाया गया, फिर राजपूताना के गौरव को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया और अब सुनियोजित तरीके से हमारे समृद्ध इतिहास को ही पुस्तकों से गायब किया जा रहा है. यह राजस्थान की आत्मा और अस्मिता पर हमला है.

शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से माफी मांगने की डिमांड रखी है. जूली बोले कि "मैं इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करता हूं कि वे प्रदेश की जनता से माफी मांगें और तुरंत प्रभाव से हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनः पाठ्यपुस्तकों में शामिल करें. साथ ही, बार-बार राजस्थान की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए.

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