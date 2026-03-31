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टीकाराम जूली का तंज: स्वच्छ भारत की राह में भाजपा सरकार ही सबसे बड़ा रोड़ा, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण

जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है. इस मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. जूली ने कहा कि सरकार के लोकतंत्र और संविधान विरोधी रुख के कारण प्रदेश में पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से जनता का सामना करने से भाग रही है, जिसका खामियाजा आज ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन को भुगतना पड़ रहा है. चुनाव न होने और पंचायतों को फंड न मिलने से गांवों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और गांव गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए हैं.

'सत्ता की कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या': जूली ने कहा कि आज प्रदेश के गांव गंदगी, सीवर के पानी और बदहाल सड़कों से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार पंचायत राज चुनावों में हार के डर से जनता का सामना करने से भाग रही है. गांव–गांव में आपकी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की कहानियां खुलेआम सुनने को मिल रही हैं. हालात ऐसे हैं कि जनता के बीच जाने की हिम्मत तक अब आपकी सरकार में नहीं बची है. भाजपा सरकार को ग्रामीण विकास से कोई लेना-देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने की चिंता सता रही है.

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