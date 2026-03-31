टीकाराम जूली का तंज: स्वच्छ भारत की राह में भाजपा सरकार ही सबसे बड़ा रोड़ा, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण
टीकाराम जूली का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार बहानेबाजी और प्रक्रिया में उलझी हुई है.
Published : March 31, 2026 at 8:31 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है. इस मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. जूली ने कहा कि सरकार के लोकतंत्र और संविधान विरोधी रुख के कारण प्रदेश में पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से जनता का सामना करने से भाग रही है, जिसका खामियाजा आज ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन को भुगतना पड़ रहा है. चुनाव न होने और पंचायतों को फंड न मिलने से गांवों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और गांव गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए हैं.
'सत्ता की कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या': जूली ने कहा कि आज प्रदेश के गांव गंदगी, सीवर के पानी और बदहाल सड़कों से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार पंचायत राज चुनावों में हार के डर से जनता का सामना करने से भाग रही है. गांव–गांव में आपकी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की कहानियां खुलेआम सुनने को मिल रही हैं. हालात ऐसे हैं कि जनता के बीच जाने की हिम्मत तक अब आपकी सरकार में नहीं बची है. भाजपा सरकार को ग्रामीण विकास से कोई लेना-देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने की चिंता सता रही है.
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'स्वच्छ भारत का खोखला नारा': नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े तामझाम से स्वच्छता का नारा दिया था, लेकिन राजस्थान के गांवों में इसकी हकीकत भयावह है. भाजपा के मंत्री आए दिन हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने और राजनीतिक प्रचार में व्यस्त रहते हैं, जबकि गांवों में नालियां जाम हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह 'सफर' कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता का पैसा पानी की तरह बहाकर और गांवों को गंदगी में धंसाकर इस सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और झूठा राजनीतिक प्रचार है.
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'विकास के बजाय बहानेबाजी में उलझी सरकार': जूली ने चेतावनी दी कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना बंद करे और तुरंत पंचायती राज चुनाव कराए. सरकार अभी भी बहानेबाजी और प्रक्रिया के जाल में उलझी हुई है ताकि जनता के आक्रोश से बच सके. उन्होंने कहा कि फंड के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे आम नागरिक का जीवन दूभर हो गया है. कांग्रेस पार्टी जनता की इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी और भाजपा के इस जनविरोधी चेहरे को बेनकाब करेगी.