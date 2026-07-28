जूली बोले, 'शिक्षा मंत्री, शिक्षा के अलावा करते हैं सभी बात, छात्रों पर और ज्यादा लाठीचार्ज की कही थी बात'
टीकाराम जूली ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले साल में सभी पद भरे जाएंगे.
Published : July 28, 2026 at 8:49 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वे शिक्षा पर कुछ नहीं बोलते और अन्य सभी बातें करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिलावर ने बयान दिया था कि दिल्ली आंदोलन में बच्चों पर हुए लाठीचार्ज को कम बताया था और पुलिस को ज्यादा लाठीचार्ज करने की बात उनकी मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में रोजगार के लिए पर्यटन को मजबूत करना बड़ा विकल्प है, लेकिन सरकार के पास न तो सड़कों का प्लान है और न ही पर्यटन को लेकर कोई ठोस नीति. जूली मंगलवार को मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
'बच्चों का नामांकन गिरा': जूली ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पिछले 3 साल के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में साढ़े 12 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है. वहीं प्रदेश में शिक्षा विभाग में डेढ़ लाख से ज्यादा पद खाली हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले साल में सभी पद भरे जाएंगे. उन्होंने कहा कि जब स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली रहेंगे, तो नामांकन कम होगा और स्कूल बंद होंगे ही. उन्होंने आरोप लगाया देश में हर 6 घंटे में एक स्कूल बंद हो रहा है. जूली ने पिछले वर्ष एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत का जिक्र कर कहा कि आज तक वह स्कूल नहीं बनाया जा सका. ऐसे में और स्कूल बनाने की बात करना बेमानी है.
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'अलवर में पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय बचा': जूली ने कहा कि अलवर जिले को तीन जिलो में बांटने के बाद मूल अलवर जिले में अब पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय बचा है. उद्योग एवं व्यापार आदि दूसरे जिले में जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व ही मुख्य पर्यटन केन्द्र बचा है. यदि सरिस्का को अच्छी तरह विकसित नहीं किया जाएगा, तो अलवर में आय व रोजगार के स्रोत कहां से आएंगे. उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन को मजबूत करना होगा और इसके लिए जिले में सड़कों की हालत सुधारने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में सड़कों की हालत खराब है और उनकी मरम्मत का सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है.
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'भर्तृहरि मेले की तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं': जूली ने लोकदेवता भर्तृहरि महाराज के आगामी मेले की तैयारियों और आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर मिनी सचिवालय अलवर स्थित कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक लेने के बाद कहा कि लक्खी मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं. इस कारण मेले की तैयारियों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने बिजली कटौती, सड़कों के गड्ढे, पेयजल संकट, राशन वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे विकास कार्य पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए. जूली ने बारिश के दिनों में आपदा प्रबंधन, जलभराव, टूटी सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की आपातकालीन तैयारी करने जोर दिया.