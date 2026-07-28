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जूली बोले, 'शिक्षा मंत्री, शिक्षा के अलावा करते हैं सभी बात, छात्रों पर और ज्यादा लाठीचार्ज की कही थी बात'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )