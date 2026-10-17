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प्रसूताओं की मौत पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, कहा, 'प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है. जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्ता के अहंकार में सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने में व्यस्त हैं.