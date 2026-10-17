प्रसूताओं की मौत पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, कहा, 'प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर'
जूली ने कहा कि प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय जांच समितियों की आड़ ले रही है.
Published : October 17, 2026 at 2:52 PM IST
जयपुर : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है. जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्ता के अहंकार में सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने में व्यस्त हैं.
'सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल' : जूली ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से प्रसूता रेशमा और अनीता बैरवा की मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकार के सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल जी सत्ता के अहंकार में मदमस्त होकर अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने में व्यस्त हैं! कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से प्रसूता रेशमा और अनीता बैरवा की मौत अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। ये मौतें भाजपा सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और खोखले सुशासन के दावों पर करारा तमाचा हैं। प्रदेश में प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार बेशर्मी और संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है! हद तो तब हो गई, जब कोटा में निलंबित तीन डॉक्टरों को पांच महीने बाद बहाल कर दिया गया और जांच समितियों को कोई दोषी ही नहीं मिला। इतनी गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है सत्ता के अहंकार में इस सरकार की संवेदनाएं ही मर चुकी हैं! मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आखिर यह कैसा अंधेरराज चल रहा है? प्रदेश में प्रसूताओं की मौतों के बाद भी कोई जवाबदेह नहीं, कोई दोषी ही नहीं है, तो इन माताओं-बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक माताओं-बहनों की मौतों पर जांच समितियों की आड़ लेकर भाजपा सरकार अपनी नाकामियां छिपाती रहेगी? कब तक भाजपा जिम्मेदारी तय करने के बजाय जवाबदेही से मुंह छुपाती रहेगी? सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सुशासन के झूठे ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के सुशासन के दावे प्रदेश की जनता के साथ क्रूर मजाक हैं। आपकी सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक नाकामी ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है!— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) October 17, 2026
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'निलंबित कर फिर कर दिया बहाल' : जूली ने कहा कि प्रदेश में प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय जांच समितियों की आड़ ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा में निलंबित किए गए तीन डॉक्टरों को करीब पांच महीने बाद बहाल कर दिया गया, जबकि जांच समितियों को कोई दोषी नहीं मिला.
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'मौत का जिम्मेदार कौन है?' : नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि यदि इतनी गंभीर घटनाओं के बाद भी कोई दोषी नहीं है और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो आखिर इन माताओं-बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने पूछा कि सरकार कब तक जांच समितियों के पीछे छिपकर अपनी नाकामियों से बचती रहेगी? जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक नाकामी ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है.
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'जिम्मेदारी तय होनी चाहिए' : उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठकर सुशासन के दावे करना आसान है, लेकिन प्रदेश की जनता को दावों से नहीं बल्कि जवाबदेह और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था से मतलब है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के सुशासन के दावे प्रदेश की जनता के साथ क्रूर मजाक साबित हो रहे हैं और प्रसूताओं की मौत जैसी गंभीर घटनाओं में जवाबदेही तय करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.
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