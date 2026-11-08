जूली का पलटवार, बोले, 'लोकतंत्र की धज्जियां खुद बीजेपी सरकार उड़ा रही, राहुल गांधी से घबराए हुए हैं मोदी'
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फिरोज सैफी से की खास बातचीत.
Published : November 8, 2026 at 11:30 AM IST
जयपुर : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली पर सवाल किया कि आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कौन कर रहा है? जूली ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए हैं, उनके सबूत जनता के सामने रखें या माफी मांगे. जूली ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को भी ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बढ़त का दावा किया. जूली ने देश और प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल: भाजपा लोकतंत्र बचाने की मांग को लेकर सड़कों पर है, इसे कैसे देखते हैं?
जवाब: इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है, देश में डबल इंजन की सरकार है. बीजेपी लोकतंत्र बचाने की किससे कह रही है. बचाने का काम तो सरकार का है. जनता ने सत्ता दे रखी है, तो आप किसे कह रहे हो कि लोकतंत्र बचाओ. हम कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है. चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम मोदी सरकार कर रही है. विधायक-सांसदों को खरीदा जा रहा है. हम सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं जिसे पूरे देश की जनता ने देखा है. जिन राज्यों में SIR में वोटर्स के नाम काटे थे. वहां पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है कि जिनके नाम काटे थे, वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? वोट डालने का काम तो चुनाव में होता है. जब चुनाव में वोट डालना था, तब तो उनके नाम काट दिए. लोकतंत्र को खत्म करने का काम तो बीजेपी कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है.
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सवाल: भाजपा कह रही है कि कांग्रेस देश का माहौल खराब कर रही है?
जवाब: कौन सा माहौल खराब हो रहा है, क्या विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाए. लोकतंत्र में विपक्ष को यह ताकत दी गई है कि हम अपनी बात कह सकते हैं. हम कोई हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हम कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं. उल्टे यह लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं. जंतर मंतर को बंद कर दिया. ट्रेन और हवाई जहाज बंद कर दिए गए. शहरों में चारों तरफ चेकिंग लगाकर एंट्री पॉइंट बंद कर देते हैं. अगर विपक्ष को अपनी बात नहीं कहने दोगे, तो लोकतंत्र को खुद आप खत्म कर रहे हैं. क्या इससे पहले देश में रैलियां नहीं हुई, विरोध प्रदर्शन नहीं हुए. खुद बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती थी. आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वो भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी संविधान ने अधिकार दिया है.
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सवाल: बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की महारैली फ्लॉप थी, 25 हजार लोग ही आए?
जवाब: हमारी रैली में 25 हजार लोग आए या 5000 लोग आए, रैली फ्लॉप हुई है. तो चिंता कांग्रेस पार्टी/इंडिया गठबंधन को होनी चाहिए. भाजपा घबराई हुई है. दिल्ली में हुई ऐतिहासिक रैली में पैर रखने की जगह नहीं थी. रामलीला मैदान सुबह 11 बजे भर गया था और शाम को 5 बजे तक जब तक सभा चली. भाजपा के लोग तिलमिलाए हुए हैं कि इतनी भीड़ कैसे आ गई. इसलिए प्रोपेगेंडा चलाया गया. सुबह 9 बजे ड्रोन का वीडियो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं. अगर भीड़ नहीं आती, तो अपने आप जनता को पता चल जाता कि भीड़ नहीं आई. किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे इस बात की खुशी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौन राहुल, आज नरेंद्र मोदी को सपने में भी राहुल गांधी नजर आते हैं.
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सवाल: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी है?
जवाब: अमित शाह लगे हुए हैं मैनेज करने के लिए, बहस नहीं हो. लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रखा है. राहुल गांधी ने खुले मंच पर बहस की चुनौती दी है, तो प्रधानमंत्री को उनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए. राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए. राहुल गांधी ने तो मोहन भागवत को जज बनाने की भी बात कही है. मैदान भी इनका, जज भी इनका. उसके बावजूद चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी के पास कोई बात है जिससे नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं.
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सवाल: मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच आरोप–प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या प्रदेश के लिए सही है?
जवाब: अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ किया हो, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आरोप लगाने की बजाए जांच करवानी चाहिए. मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है. आपको होश ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं. अगर आपके पास सबूत हैं, तो आप उन सबूतों को जनता के सामने रखना चाहिए कि अशोक गहलोत ने किस तरह के घोटाले किए हैं. मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया और मुख्यमंत्री बोल गए. मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है. अशोक गहलोत ने बोलने के बजाय काम करके दिखाया है. अब मुख्यमंत्री भजनलाल को किसी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब लेने के देने पड़ गए. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने तो कह दिया कि या तो सबूत सामने रखो या 24 घंटे में माफी मांगो. न तो अब आप साबित कर पा रहे हो और न ही माफी मांग रहे हो.
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सवाल: क्या पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी?
जवाब: पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी. भाजपा सरकार ने निकाय चुनाव में जो बेईमानी की थी. उसका जवाब भी जनता देगी. ये लोग जनता को गुमराह करते रहे, कहते रहे कि बार-बार चुनाव होने से आचार संहिता लगती है, बजट रुकता है, काम रुकते हैं, तो अब क्या हो रहा है. 4 महीने हो गए, 2 महीने नगर निकाय के और 2 महीने पंचायत चुनाव के. काम नहीं हो रहा है.
उन्होंने कहा कि वे हिंदू धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का पर्व है, वो त्योहार इन्होंने फीका कर दिया. चुनाव के चलते दीपावली पर भी लोग वोट मांग रहे हैं. लोग तो अपने घरों में जाकर पूजा करते हैं, लेकिन लोग वोट मांग रहे हैं. बाड़ेबंदी में लोगों को पहले ही उठा कर ले गए. लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं. 5 दिन का दीपोत्सव है. लोग इतनी खुशियां बांटते हैं, वो सब इन लोगों ने खत्म कर दी. पंचायत चुनाव में भी खूब बेईमानी करने की कोशिश की है. चुनाव का परिणाम भी बहुत देरी से आएगा और जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव भी देरी से होंगे. ये सरकार घबराहट में हैं कि हम चुनाव हारेंगे उससे कैसे बचा जाए.