ETV Bharat / state

जूली का पलटवार, बोले, 'लोकतंत्र की धज्जियां खुद बीजेपी सरकार उड़ा रही, राहुल गांधी से घबराए हुए हैं मोदी'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली पर सवाल किया कि आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कौन कर रहा है? जूली ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए हैं, उनके सबूत जनता के सामने रखें या माफी मांगे. जूली ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को भी ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बढ़त का दावा किया. जूली ने देश और प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश: