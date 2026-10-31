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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'जन महाभियोग' पर बोले टीकाराम जूली- यह देश के आक्रोश का प्रतीक है

टीकाराम जूली ( Photo Source- @TikaRamJullyINC )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'मॉक पार्लियामेंट' में जन महाभियोग लाए जाने को देश की जनभावनाओं की अभिव्यक्ति बताते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है. जूली ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह केवल विपक्ष की राजनीतिक आवाज नहीं है, बल्कि उन करोड़ों नागरिकों की पीड़ा और आक्रोश का प्रतीक है, जिनके नाम वैध मतदाता और देश का नागरिक होने के बावजूद मतदाता सूची से काट दिए गए.