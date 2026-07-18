जूली बोले-कांग्रेस सरकार आएगी, तो होगा पेपर लीक नहीं होने का फुलप्रूफ इंतजाम, पायलट ने छात्रों से कही बड़ी बात
सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल के शासन में 80 से 90 पेपर लीक हुए हैं.
Published : July 18, 2026 at 5:41 PM IST
जयपुर: नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संवाद किया. इस दौरान कई विद्यार्थियों ने दोनों नेताओं से सवाल भी किये. इस दौरान एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए जूली ने दावा किया कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, तो ऐसा फूल प्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी. पेपर माफिया तीन बार सोचेंगे कि पेपर लीक करें या नहीं करें. वहीं सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई, तो छात्र आंदोलन के चलते दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
'पेपर चोरी पर सबसे सख्त कानून हमने बनाया': नेता प्रतिपक्ष ने छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमारी सरकार ने खुद FIR दर्ज करवाई थी. पेपर लीक को लेकर सबसे सख्त कानून बनाया था. वहीं, अब नीट का पेपर सीकर में लीक हुआ, लेकिन FIR राजस्थान में नहीं बल्कि सीबीआई में दर्ज करवाई गई. जूली ने कहा कि भारत सरकार कहती है कि पेपर लीक करने वालों पर 1 से 10 लाख का जुर्माना लगेगा. राजस्थान सरकार कहती है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा. भारत सरकार कहती है कि 1 से 10 साल की सजा होगी, जबकि राजस्थान सरकार का कानून कहता है कि 10 साल से आजीवन कारावास होगा. अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, तो नौकरी जाएगी. जूली ने विश्वास दिलाता कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो इतना फुलप्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी.
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'संविधान किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए': वहीं एक छात्र के निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पूछे गए के सवाल का जवाब देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संविधान की प्रासंगिकता बची है या नहीं बची है. क्योंकि संविधान में हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है लेकिन डेढ़ साल से ऊपर का समय हो गया, चुनाव नहीं करा रहे हैं. जूली ने कहा कि हम आज उन लोगों से लड़ रहे हैं, जब देश का संविधान लागू हो रहा था, तो इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी. यह लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का बना संविधान लागू हो. इसलिए कभी आरक्षण पर विचार करते हैं, कभी 400 सीटें लाने की बात करते हैं. संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बना है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है. इस संविधान को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है.
'कानून खेजड़ी पर जरूरी या यूसीसी पर': जूली ने कहा कि राजस्थान में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है. लेकिन उससे दूर एक अलग मुद्दा है कि राजस्थान में खेजड़ी पर कानून आना जरूरी है या यूसीसी पर कानून आना जरूरी है. यह बात हमें सोचनी पड़ेगी, भाजपा का धार्मिक राजनीति के बिना काम नहीं चलता है. हिंदू -मुसलमान के नाम पर इन्हें वोट मिल जाते हैं तो यह लोग न छात्र संघ चुनाव कराएंगे और न ही निकाय पंचायत चुनाव कराएंगे. जूली ने कहा कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो हर 6 महीने में कोई न कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं. जिससे हिंदू-मुसलमान को टारगेट कर सकें और अपना हित साध सकें. जूली ने कहा कि यह लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अगर संविधान कमजोर होगा, तो इसका नुकसान किसी एक व्यक्ति एक धर्म को नहीं होगा बल्कि सबको होगा.
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'छात्रसंघ चुनाव की उठाएंगे मांग': जूली ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने छात्रसंघ चुनाव शुरू करवाए थे, लेकिन 2023 चुनावी साल था. इसलिए हमने चुनाव स्थगित किए थे. लेकिन उसके बाद भाजपा को सत्ता में आए हुए ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है. भाजपा चुनाव नहीं करा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं. लेकिन भाजपा सरकार का मकसद यही है कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें यहीं पर खत्म कर दो. इसलिए ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं. अगर युवा राजनीति में आगे आएंगे, तो युवाओं की आवाज उठाएंगे. जूली ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में हम छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे को जोर-शोर के साथ उठाएंगे.
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सचिन पायलट ने कहा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए: वहीं छात्रा कविता चौधरी ने सचिन पायलट से पूछा कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या हमें परीक्षा देने का विचार छोड़ देना चाहिए. इस पर पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि सभी के जहन में इस बात की चिंता रहती है कि हम तैयारी कर रहे हैं. पेपर होगा कि नहीं होगा और पेपर लीक हो गया, तो क्या होगा? कई बार पेपर की रिचेकिंग होती है, तो उसको शंका रहती है कि क्या ईमानदारी से पेपर चेक हुआ है. पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि नौकरियां कम हो गई हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है. हजारों लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं, लेकिन नौकरियां सीमित है. पायलट ने कहा कि किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. सिस्टम बदलेगा, सिस्टम चलने वाले लोगों को बदलाव करना पड़ेगा.
'संसाधन वाले लोग ही खरीदते हैं पेपर': पायलट ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल के शासन में 80 से 90 पेपर लीक हुए हैं. लोगों का मनोबल टूट जाता है, बच्चे सोचते हैं कि तैयारी करके क्या करें जब पेपर लीक हो रहे हैं. पायलट ने कहा हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं. हम सब के बच्चे हैं और सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों. पायलट ने कहा कि पूरा सिस्टम चंद लोगों के हाथ में आ गया है. पायलट ने कहा कि गांव–ढाणी का बच्चा शहर में जाकर पढ़ रहा है. वो कहां से पेपर खरीदने के पैसे देगा. यह केवल संसाधन वाले लोग ही करते हैं. सचिन पायलट ने कहा कि जब तक ऐसे लोगों को पकड़ कर दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों के मन में शंका ही रहेगी.
यूपीएससी जैसा दृढ़ संकल्प लेना होगा: सचिन पायलट ने कहा कि यूपीएससी एग्जाम के पेपर लीक के बारे में किसी ने नहीं सुना. ऐसा दृढ़ संकल्प सिस्टम में बैठे लोगों को लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए पेपर लीक नहीं होने देंगे. पेपर लीक करने वाले भी इंसान ही होते हैं. सिस्टम में बैठे लोगों को दृढ़ संकल्प लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पेपर लीक नहीं होने देंगे. पायलट से एक छात्र ने कहा कि छात्र राजनीति में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं. फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं. सरकार बदल जाती है, लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते. इस पर पायलट ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, तब हम उन मुकदमों की समीक्षा करेंगे और अगर केवल छात्र आंदोलन के चलते मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन मुकदमों को वापस लेंगे.