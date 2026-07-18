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जूली बोले-कांग्रेस सरकार आएगी, तो होगा पेपर लीक नहीं होने का फुलप्रूफ इंतजाम, पायलट ने छात्रों से कही बड़ी बात

छात्र संवाद कार्यक्रम में संवाद करते टीकाराम जूली और सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संवाद किया. इस दौरान कई विद्यार्थियों ने दोनों नेताओं से सवाल भी किये. इस दौरान एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए जूली ने दावा किया कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, तो ऐसा फूल प्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी. पेपर माफिया तीन बार सोचेंगे कि पेपर लीक करें या नहीं करें. वहीं सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई, तो छात्र आंदोलन के चलते दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे. 'पेपर चोरी पर सबसे सख्त कानून हमने बनाया': नेता प्रतिपक्ष ने छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमारी सरकार ने खुद FIR दर्ज करवाई थी. पेपर लीक को लेकर सबसे सख्त कानून बनाया था. वहीं, अब नीट का पेपर सीकर में लीक हुआ, लेकिन FIR राजस्थान में नहीं बल्कि सीबीआई में दर्ज करवाई गई. जूली ने कहा कि भारत सरकार कहती है कि पेपर लीक करने वालों पर 1 से 10 लाख का जुर्माना लगेगा. राजस्थान सरकार कहती है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा. भारत सरकार कहती है कि 1 से 10 साल की सजा होगी, जबकि राजस्थान सरकार का कानून कहता है कि 10 साल से आजीवन कारावास होगा. अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, तो नौकरी जाएगी. जूली ने विश्वास दिलाता कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो इतना फुलप्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी. जूली और पायलट ने ऐसे दिया सवालों का जवाब, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सचिन पायलट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले- केंद्र सरकार आंदोलन दबाने का प्रयास कर रही 'संविधान किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए': वहीं एक छात्र के निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पूछे गए के सवाल का जवाब देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संविधान की प्रासंगिकता बची है या नहीं बची है. क्योंकि संविधान में हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है लेकिन डेढ़ साल से ऊपर का समय हो गया, चुनाव नहीं करा रहे हैं. जूली ने कहा कि हम आज उन लोगों से लड़ रहे हैं, जब देश का संविधान लागू हो रहा था, तो इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी. यह लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का बना संविधान लागू हो. इसलिए कभी आरक्षण पर विचार करते हैं, कभी 400 सीटें लाने की बात करते हैं. संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बना है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है. इस संविधान को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है. 'कानून खेजड़ी पर जरूरी या यूसीसी पर': जूली ने कहा कि राजस्थान में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है. लेकिन उससे दूर एक अलग मुद्दा है कि राजस्थान में खेजड़ी पर कानून आना जरूरी है या यूसीसी पर कानून आना जरूरी है. यह बात हमें सोचनी पड़ेगी, भाजपा का धार्मिक राजनीति के बिना काम नहीं चलता है. हिंदू -मुसलमान के नाम पर इन्हें वोट मिल जाते हैं तो यह लोग न छात्र संघ चुनाव कराएंगे और न ही निकाय पंचायत चुनाव कराएंगे. जूली ने कहा कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो हर 6 महीने में कोई न कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं. जिससे हिंदू-मुसलमान को टारगेट कर सकें और अपना हित साध सकें. जूली ने कहा कि यह लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अगर संविधान कमजोर होगा, तो इसका नुकसान किसी एक व्यक्ति एक धर्म को नहीं होगा बल्कि सबको होगा.