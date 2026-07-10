ETV Bharat / state

टीकाराम जूली बोले, अपराधी घूम रहे लग्जरी गाड़ियों में, पुलिस के पास पुराने वाहन

जूली ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Leader of the Opposition Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. मुख्यमंत्री व प्रदेश के गृहराज्य मंत्री की ओर से अपराधों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही. इसका अपराधी लाभ उठा रहे हैं. जूली ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही.

प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से प्रभावी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री, गृह राज्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रदेश की कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा नहीं हो रही है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं. उन्होंने पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई स्थानों पर पुलिस के चेतक वाहन बदहाल स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस संसाधनों की स्थिति ही कमजोर रहेगी तो अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई कैसे हो सकेगी.

टीकाराम जूली ने कानून–व्यवस्था पर उठाए सवाल (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: जूली का आरोप, रिफाइनरी का 85 फीसदी कार्य कांग्रेस सरकार में हुआ, बीजेपी ने लागत दो गुना पहुंचाई

जूली ने पुलिस के चेतक वाहन को लेकर तंज कसा कि अब पुलिस की चेतक की स्थिति देख लो. पुलिस ने महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक के नाम पर अपने गश्ती वाहन का नाम चेतक रखा, लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि लगेगा कि हम वीर घोड़े चेतक का नाम भी खराब कर रहे हैं. पुलिस की चेतक की स्थिति यह है कि आधी जगह तो यह समय पर स्टार्ट ही नहीं हो पाती. वहीं अपराधी लक्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं. ऐसे में खस्ताहाल चेतक वाहन के भरोसे अपराधियों को पकड़ पाना व अपराधों पर लगा पाना मुश्किल है.

पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, जूली बोले- अब इनका अंत निश्चित...

सरकार के दावों के विपरीत राज्य में हालात: जूली ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जूली ने कहा कि कांग्रेस आगामी समय में प्रदेश व अलवर में कानून व्यवस्था के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और प्रदेशभर में जनता के बीच इस विषय को लेकर अभियान चलाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कमजोर कार्यशैली के कारण अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं.

पढ़ें: जूली का आरोप, 'नीट पेपर राजस्थान में लीक हुआ, सरकार ने 9 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की'

पूर्णकालिक निगरानी की जरूरत: जूली ने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पूर्णकालिक और प्रभावी निगरानी व्यवस्था की जरूरत है. इसके लिए प्रदेश में पूर्णकालिक गृहमंत्री होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब तीन वर्षों में सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न तो पर्याप्त पद सृजित किए और न ही पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए. सरकार को अपराध नियंत्रण के लिए ठोस निर्णय लेने होंगे और पुलिस व्यवस्था को संसाधनों एवं जवाबदेही के स्तर पर मजबूत करना होगा.

TAGGED:

TIKARAM JULLY ON LAW AND ORDER
JULLY TOOK A DIG AT POLICE CHETAK
JULLY REMARKS ON BJP GOVT
TIKARAM JULLY TARGETS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.