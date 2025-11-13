ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, 'यूरिया के लिए किसान दर-दर भटकने को मजबूर, सरकार करे इंतजाम'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( Courtesy- TikaRamJullyINC )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए यूरिया संकट पर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने खाद की व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी पर प्रश्न उठाया है. जूली ने सरकार से किसान हित में अविलंब यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है. जूली ने गुरुवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राजस्थान के अन्नदाता भाजपा सरकार की बेरुखी का शिकार बन रहे हैं. पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी ने किसानों को संकट में डाल दिया है और वो यूरिया के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी आई है और किसान यूरिया के लिए मारा-मारा फिर रहा है. हर जिले में यूरिया की कमी है, इससे पहले डीएपी की भी कमी थी, लेकिन सरकार ने उसको पूरा नहीं किया और अब यूरिया की कमी आ गई है.