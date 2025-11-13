ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, 'यूरिया के लिए किसान दर-दर भटकने को मजबूर, सरकार करे इंतजाम'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जूली ने मांग की है कि सरकार यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करे, ताकि मेहनतकश किसान को नुकसान न हो.

LOP Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Courtesy- TikaRamJullyINC)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए यूरिया संकट पर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने खाद की व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी पर प्रश्न उठाया है. जूली ने सरकार से किसान हित में अविलंब यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

जूली ने गुरुवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राजस्थान के अन्नदाता भाजपा सरकार की बेरुखी का शिकार बन रहे हैं. पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी ने किसानों को संकट में डाल दिया है और वो यूरिया के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी आई है और किसान यूरिया के लिए मारा-मारा फिर रहा है. हर जिले में यूरिया की कमी है, इससे पहले डीएपी की भी कमी थी, लेकिन सरकार ने उसको पूरा नहीं किया और अब यूरिया की कमी आ गई है.

पढ़ें: बड़ा आरोप : मंत्री किरोड़ी बोले- किसान महंगे दामों पर ब्लैक करते हैं यूरिया

जूली ने यूरिया की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में असफल होने की ओर चेताते हुए कहा कि आप की मॉनिटरिंग क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आप आगे किस प्रकार का प्लान कर रहे हो कि किसान की जब फसल आती है, तो उस समय आप उसके साथ खड़े ही नहीं हो. जूली ने कहा कि खेती के लिए किसान की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि तक में राज्य सरकार की लापरवाही रही है. जूली ने कहा कि मौके पर पानी-बिजली चली जाती है. मौके पर फसल की खरीद नहीं होती है. जूली ने मांग की है कि सरकार यूरिया की सप्लाई को सुनिश्चित करे ताकि मेहनतकश किसान को नुकसान न हो. सरकार जल्द से जल्द प्रदेशभर में यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित कर उनकी फसलें बर्बाद होने से बचाए.

TAGGED:

TIKARAM JULLY ON UREA SUPPLY
JULLY DEMANDS TO SUPPLY UREA
TIKARAM JULLY X POST ON UREA
यूरिया की सप्लाई
SHORTAGE OF UREA IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.