नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, 'यूरिया के लिए किसान दर-दर भटकने को मजबूर, सरकार करे इंतजाम'
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जूली ने मांग की है कि सरकार यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करे, ताकि मेहनतकश किसान को नुकसान न हो.
Published : November 13, 2025 at 7:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए यूरिया संकट पर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने खाद की व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी पर प्रश्न उठाया है. जूली ने सरकार से किसान हित में अविलंब यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है.
जूली ने गुरुवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राजस्थान के अन्नदाता भाजपा सरकार की बेरुखी का शिकार बन रहे हैं. पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी ने किसानों को संकट में डाल दिया है और वो यूरिया के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी आई है और किसान यूरिया के लिए मारा-मारा फिर रहा है. हर जिले में यूरिया की कमी है, इससे पहले डीएपी की भी कमी थी, लेकिन सरकार ने उसको पूरा नहीं किया और अब यूरिया की कमी आ गई है.
किसान खेत में नहीं, यूरिया की लाइन में खड़ा है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 13, 2025
DAP के बाद अब यूरिया की किल्लत ने हालत खराब कर दी है। भाजपा सरकार कब जागेगी ? pic.twitter.com/gpnAXczXuC
जूली ने यूरिया की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में असफल होने की ओर चेताते हुए कहा कि आप की मॉनिटरिंग क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आप आगे किस प्रकार का प्लान कर रहे हो कि किसान की जब फसल आती है, तो उस समय आप उसके साथ खड़े ही नहीं हो. जूली ने कहा कि खेती के लिए किसान की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि तक में राज्य सरकार की लापरवाही रही है. जूली ने कहा कि मौके पर पानी-बिजली चली जाती है. मौके पर फसल की खरीद नहीं होती है. जूली ने मांग की है कि सरकार यूरिया की सप्लाई को सुनिश्चित करे ताकि मेहनतकश किसान को नुकसान न हो. सरकार जल्द से जल्द प्रदेशभर में यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित कर उनकी फसलें बर्बाद होने से बचाए.