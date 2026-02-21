ETV Bharat / state

टीकाराम जूली बोले, 'मुख्यमंत्री का आचरण पद के विपरीत, सदन में छाती पीट कर बोलना शोभा नहीं देता'

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा के दौरान शुरू हुए गतिरोध के चलते जहां सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई, तो वही मुख्यमंत्री के भाषण के बीच विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया. सत्ता पक्ष ने जहां विपक्ष पर सदन से भागने के आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण पद के अनुरूप नहीं था और छाती ठोक–ठोक कर भाषण दे रहे थे. ऐसे भाषण सदन में कौन देता है? जूली ने कहा कि आज सदन में 2 साल बनाम 5 साल पर चर्चा होनी थी. खुद मुख्यमंत्री ने इस चर्चा को एक्सेप्ट किया था.

जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है. लेकिन मुख्यमंत्री का आचरण पद के विपरीत था. सदन का नेता विधानसभा में खड़े होकर छाती पीट रहे हैं. जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के सलाहकार उनकी भद पिटवाते हैं. दूसरा कोई और उनकी भद नहीं पिटवाता. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा अपनी किताब पर तो चर्चा कर ले, लेकिन इसमें 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा की. एक लाइन और जोड़ लीजिए. हमारे लाख समझाने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के लोग नहीं माने और अपनी बात पर ही अड़े रहे.

'अल्बर्ट हॉल पर जनता के सामने होती चर्चा': जूली ने कहा कि 2 साल बनाम 5 साल के कामों की चर्चा विधानसभा में नहीं बल्कि अल्बर्ट हॉल पर खुले मंच पर जनता के सामने होनी थी. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री 5 साल की चर्चा की बात कर रहे थे. अब 15 साल की चर्चा की बात पर आ गए हैं. जूली ने कहा कि इस सदन में भैरो सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जैसे नेता रहे हैं. जिन्होंने इस सदन को गौरवान्वित किया है. लेकिन आज ऐसे लोग पर्ची के माध्यम से आ गए हैं उन्हें न तो सदन से मतलब है न राजस्थान की जनता से मतलब. उन्हें सिर्फ रील नहीं बनवाने से मतलब है. इसके लिए उन्होंने 8 करोड़ का टेंडर दे रखा है.