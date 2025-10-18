ETV Bharat / state

जूली बोले, भाजपा निभाए किसान सम्मान निधि का वादा, एकमुश्त दे 12 हजार रुपए

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार किसानों को टुकड़ों में पैसे नहीं दे, बल्कि राशि को एकमुश्त दे.

Leader of the Opposition Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां वे किसान सम्मान निधि राशि की किश्त जारी कर रहे हैं. इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं. जूली ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि किसानों को हर साल 12000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर देंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है.

जूली ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भाजपा ने कहा था कि सरकार बनते ही 12 हजार प्रति वर्ष के हिसाब से किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दिए जाएंगे. लेकिन 12 हजार रुपए देने की बजाय सरकार ने केवल 3000 ही बढ़ाए हैं. वो भी 2 साल बाद दिए जा रहे हैं. जूली ने कहा कि सरकार किसानों के खाते में 9000 क्यों दे रही है? टुकड़ों-टुकड़ों में पैसे क्यों दे रही है? सरकार को एक साथ 12 हजार किसानों के खाते में डालने चाहिए. जूली ने कहा कि आज धनतेरस का मौका है और मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को घोषणा चाहिए कर देना चाहिए कि हर साल किसानों को एकमुश्त 12 हजार रुपए दिए जाएंगे. क्योंकि किसान सबका पेट भरने वाला है, उसको भी अब जरूरत है.

पढ़ें: बांसवाड़ा में सीएम शर्मा की घोषणा, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर बारह हजार की जाएगी

जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि वे 500 या हजार रुपए टुकड़ों में नहीं देकर एकमुश्त राशि किसानों के खाते में देंगे. जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कहा था कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो फिर किसानों को दिवाली का तोहफा देना चाहिए. इसके लिए धनतेरस से बढ़िया कोई दिन नहीं है. अगर मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हैं, तो साल भर किसानों पर धन वर्षा होगी.

TAGGED:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
JULLY ON KISAN SAMMAN NIDHI
JULLY TARGET CM BHAJANLAL
CM BHAJANLAL IN BHARATPUR
KISAN SAMMAN NIDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.