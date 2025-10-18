ETV Bharat / state

जूली बोले, भाजपा निभाए किसान सम्मान निधि का वादा, एकमुश्त दे 12 हजार रुपए

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां वे किसान सम्मान निधि राशि की किश्त जारी कर रहे हैं. इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं. जूली ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि किसानों को हर साल 12000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर देंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है.

जूली ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भाजपा ने कहा था कि सरकार बनते ही 12 हजार प्रति वर्ष के हिसाब से किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दिए जाएंगे. लेकिन 12 हजार रुपए देने की बजाय सरकार ने केवल 3000 ही बढ़ाए हैं. वो भी 2 साल बाद दिए जा रहे हैं. जूली ने कहा कि सरकार किसानों के खाते में 9000 क्यों दे रही है? टुकड़ों-टुकड़ों में पैसे क्यों दे रही है? सरकार को एक साथ 12 हजार किसानों के खाते में डालने चाहिए. जूली ने कहा कि आज धनतेरस का मौका है और मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को घोषणा चाहिए कर देना चाहिए कि हर साल किसानों को एकमुश्त 12 हजार रुपए दिए जाएंगे. क्योंकि किसान सबका पेट भरने वाला है, उसको भी अब जरूरत है.