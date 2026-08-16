अमित शाह अलवर की हकीकत जानने के लिए सीधे आमजन से करें संवाद: टीकाराम जूली
अमित शाह के अलवर दौरे से पहले कांग्रेस ने मेट्रो, एयरपोर्ट, सैनिक स्कूल, अरावली और सरिस्का के मुद्दे उठाए हैं.
Published : August 16, 2026 at 2:23 PM IST
अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता टीकाराम जूली ने अलवर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मेट्रो, एयरपोर्ट, सैनिक स्कूल, अरावली और सरिस्का के मुद्दे उठाते हुए कहा कि उन्हें जिले की हकीकत जाननी है, तो भाजपा नेताओं और अधिकारियों से फीडबैक लेने के बजाय जिले की आम जनता से सीधा संवाद करना चाहिए. उन्होंने कहा गृहमंत्री के अलवर आगमन से पूर्व पुलिस की ओर से कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करना सरकार की तानाशाही है.
'योजनाओं की घोषणाओं का लाभ आम आदमी से दूर': जूली ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भर्तृहरि के दर्शन कर अलवर की जमीनी हकीकत को जानना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को भाजपा नेताओं व अधिकारियों से बात करने के बजाय अलवर की जनता से बात करनी चाहिए, जिससे उन्हें अलवर की समस्यों का पता चल सके. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि खराब सड़कों और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों और बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणाओं का लाभ आम आदमी से दूर है.
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'डेयरी पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ': प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. दिल्ली और एनसीआर से जुड़े होने के कारण अलवर के लिए मेट्रो जैसी परियोजना से बेहतर कनेक्टिविटी की जरुरत है. इससे रोजगार, व्यापार तथा आवागमन के अवसर बढ़ सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कोटकासिम एयरपोर्ट परियोजना रद्द होने से क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को झटका लगा है. वहीं अलवर में सैनिक स्कूल शुरू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि डेयरी पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, इसका असर किसानों व दुग्ध उत्पादकों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डेयरी से जुड़े वित्तीय मामलों को गंभीरता से लेने की जरुरत है.
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अरावली व सरिस्का के मामले भी उठाए: जूली ने अरावली पर्वतमाला व सरिस्का के सीटीएच में बदलाव के मुद्दे उठाते हुए कहा कि राजस्थान और दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े मंत्री अलवर के होने के बाद भी अरावली की परिभाषा में बदलाव करना गलत है. उन्होंने कहा कि अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी है. अरावली की परिभाषा में बदलाव का प्रभाव वन, वन्यजीव, भूजल और पर्यावरण पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अलवर की पहचान सरिस्का टाइगर रिजर्व से है और इसके क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच में बदलाव में पारदर्शिता जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरिस्का के संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों के हितों तथा पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाकर एक बार भी यह नहीं बोला कि बच्चों पर एके-47 और पैलेट गन किसने चलाई।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) August 16, 2026
आज अमित शाह जी अलवर आ रहे हैं। यह महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप… pic.twitter.com/OxYgvjequt
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सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप: नेता प्रतिपक्ष जूली ने पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं को पुलिस द्वारा थानों में नजरबंद करना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए.