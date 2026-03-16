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सीएम के दिल्ली दौरे पर जूली का तंज, बोले- क्या राजस्थान के वित्तीय अधिकारों पर कैंची चलने का जवाब मांग पाए ?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हालिया दिल्ली यात्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात पर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं. जूली ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली में शिष्टाचार भेंट के बजाय राजस्थान के हक और अधिकारों का हिसाब मांगना चाहिए था. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक सेहत विज्ञापन के 'उत्कर्ष' से कोसों दूर है और हकीकत में राज्य वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राजस्थान के हिस्से में हुई भारी कटौतियों पर जवाब मांगा है? केंद्र से मिलने वाली राशि में 8,000 करोड़ से अधिक की भारी कटौती : जूली ने वित्तीय आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के वित्तीय अधिकारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है. SASCI स्कीम के तहत जहां 15,000 करोड़ का अनुमान था, वहां मात्र 9,500 करोड़ मिले, जो कि 37% की सीधी कटौती है. इसी प्रकार, केंद्रीय करों के तहत 85,716 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 83,940 करोड़ ही प्राप्त हुए. पढ़ें : टीकाराम जूली बोले, 'मुख्यमंत्री का आचरण पद के विपरीत, सदन में छाती पीट कर बोलना शोभा नहीं देता' उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश के हिस्से के 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गायब हो गए और मुख्यमंत्री इस पर मौन क्यों हैं? 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है और बजट 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय करों से प्राप्त राशि में लगभग 1,776 करोड़ की कमी दर्ज की गई है.