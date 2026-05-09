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जोशी की गिरफ्तारी पर बोले जूली, 'दोषी हैं या नहीं, कोर्ट करेगा फैसला, नाजायज परेशान करना गलत'

मीडिया से बात करते जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जोशी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं. जूली ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई दोषी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा लेकिन किसी को नाजायज परेशान करना गलत है. जूली ने कहा कि 7 महीने पहले इसी मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और महेश जोशी की गिरफ्तारी की थी. इसके बाद जोशी जमानत पर चल रहे थे, लेकिन अब इस मामले में एसीबी ने भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया है. ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट साबित करें, भाजपा का यही एजेंडा है. जूली ने कहा कि आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है. झुंझुनू बायपास मामले में नकली गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसका एलाइनमेंट भी चेंज किया जा रहा है. इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है. सरकार ने अभी तक इसकी जांच नहीं कराई. इसकी जांच होनी चाहिए. जूली ने कहा कि जेजेएम में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए. कौन दोषी है, कौन नहीं? इसका फैसला कोर्ट करेगा. लेकिन किसी को नाजायज तौर पर परेशान करना गलत है. पढ़ें: JJM Scam : महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, ऊर्जा मंत्री बोले- जो कह रहे उनका नंबर भी आ सकता है