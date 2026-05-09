जोशी की गिरफ्तारी पर बोले जूली, 'दोषी हैं या नहीं, कोर्ट करेगा फैसला, नाजायज परेशान करना गलत'
टीकाराम जूली ने कहा कि एसआई भर्ती पर सरकार ने युवाओं को गुमराह किया.
Published : May 9, 2026 at 4:43 PM IST
जयपुर: जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जोशी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं. जूली ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई दोषी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा लेकिन किसी को नाजायज परेशान करना गलत है.
जूली ने कहा कि 7 महीने पहले इसी मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और महेश जोशी की गिरफ्तारी की थी. इसके बाद जोशी जमानत पर चल रहे थे, लेकिन अब इस मामले में एसीबी ने भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया है. ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट साबित करें, भाजपा का यही एजेंडा है. जूली ने कहा कि आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है. झुंझुनू बायपास मामले में नकली गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसका एलाइनमेंट भी चेंज किया जा रहा है. इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है. सरकार ने अभी तक इसकी जांच नहीं कराई. इसकी जांच होनी चाहिए. जूली ने कहा कि जेजेएम में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए. कौन दोषी है, कौन नहीं? इसका फैसला कोर्ट करेगा. लेकिन किसी को नाजायज तौर पर परेशान करना गलत है.
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'राजस्थान का हेल्थ मॉडल बर्बाद': जूली ने कहा कि प्रदेश में हेल्थ मॉडल बर्बाद हो गया है. हमारी सरकार ने 'राइट टू हेल्थ' लागू किया था. चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस लेकर आए. लेकिन अब हमारी सारी योजनाएं मरणासन्न अवस्था में आ चुकी हैं. मैंने कहा कि कोटा में जो घटना हुई है, वो दिल दहलाने वाली है. किस प्रकार से प्रसूताओं को एक साथ दवाइयां दी जा रही थीं. उनके क्या मापदंड हैं, कहां से दवाई खरीदी गई थी? प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने लगी. किडनी फेल हो गई, दो प्रसुताओं की मौत हो गई और प्रशासन सोया रहा. जब कांग्रेस ने ऐतराज किया तो इधर–उधर की बात करने लगे और अब कह रहे हैं कि हम इस मामले को कंट्रोल करेंगे. अब जिसकी जान चली गई है, वो वापस थोड़ी आ जाएगी.
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'एसआई भर्ती पर सरकार ने युवाओं को गुमराह किया': वहीं एसआई भर्ती रद्द होने को लेकर टीकाराम जूली ने कहा कि जो बच्चे परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे और जो नहीं हुए थे, उनको सरकार ने गुमराह किया था. सरकार ने ढाई साल तक कोई निर्णय नहीं लिया. राजस्थान पुलिस कुछ कहती रही. मंत्रिमंडल की सब कमेटी कुछ कहती रही, सरकार कुछ कहती रही और कोर्ट में कुछ और जवाब दिया और सबको गुमराह किया. जिससे बच्चों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. अगर सरकार तब ही निर्णय ले लेती, तो ढाई साल तक बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होता.