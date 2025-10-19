ETV Bharat / state

Jaipur Bus Fire : जूली बोले- जान की कीमत अलग-अलग और जाति देखकर नहीं लगाए सरकार

जूली ने कहा कि पूर्व में कभी मुआवजे में भेदभाव जैसी बात नहीं देखी, बल्कि दुर्घटना में ज्यादा कैजुअलिटी होने पर अधिक मुआवजा मिलता है और गंभीर घायलों को भी ज्यादा मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि एक परिवार में पांच लोगों की मौत पर 25 लाख का मुआवजा दिया जाता है और एक परिवार को 10 लाख ही. वह भी गरीब दलित परिवार को मुआवजा देना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा कृत्य करते हुए सरकार की संवेदना मर गई है और वह भी दीपावली पर. जूली ने सरकार की इस कार्रवाई को काले अध्याय की संज्ञा दी और कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.

अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को चेताया कि वह जान की कीमत अलग-अलग और जाति देखकर नहीं लगाए. उन्होंने सरकार पर जैसलमेर एसी बस अग्निकांड में पीड़ितों को मुआवजा देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुआवजे को लेकर जिसने भी पर्ची भेजी है, उसे फाड़कर फेंकने और स्वयं के विवेक से काम करने की जरूरत है. नेता प्रतिपक्ष जूली ने ये आरोप रविवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान लगाए.

सरकार दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं जागती : नेता प्रतिपक्ष जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं जागती. प्रदेश में कई घटनाएं होने के बाद भी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. उन्होंने बताया कि जयपुर के भांकरोटा कांड में कितने लोग जलकर मर गए. उसके बाद जैसलमेर में बस में आग लगने से कई लोग जलकर मर गए. जयपुर के बांगड़ अस्पताल, एसएमएस अस्पताल और अजमेर हॉस्पिटल में आग की घटनाएं होने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता.

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सही काम कराने की है, यदि कोई गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को बिजली नहीं होने के कारण पंचायतों में लाइव नहीं दिखा पाने पर एक आईएएस अधिकारी को एपीओ कर दिया जाता है, लेकिन प्रदेश में लाइट नहीं आने से लोग परेशान और रोजाना हादसों में लोगों की जान जा रही है. उसमें सरकार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करती. सरकार की यह नीति गंभीर है.

भाजपा को राज की चिंता, जनता की परवाह नहीं : नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों को केवल अपने राज की चिंता है, न कि जनता के दु:ख दर्द की. जबकि जनता ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों को अपनी बात उठाने के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं कम करने की बजाय दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त रहते हैं.