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केरलम में जूली बोले-सिर्फ हिसाब-किताब की जांच नहीं, सरकारी खर्च से जनता को कितना फायदा हुआ...यह भी देखे PAC

तिरुवनंतपुरम सम्मेलन में बोलते हुए जूली ( ETV Bharat Thiruvananthapuram )

तिरुवनंतपुरम/जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत की संसद एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जन लेखा समितियों के अध्यक्षों के दो दिवसीय सम्मेलन में जूली ने समिति के कामकाज को लेकर कई सुझाव दिए.