केरलम में जूली बोले-सिर्फ हिसाब-किताब की जांच नहीं, सरकारी खर्च से जनता को कितना फायदा हुआ...यह भी देखे PAC
तिरुवनंतपुरम में जन लेखा समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने दिए सुझाव.
Published : November 3, 2026 at 8:36 PM IST
तिरुवनंतपुरम/जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत की संसद एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जन लेखा समितियों के अध्यक्षों के दो दिवसीय सम्मेलन में जूली ने समिति के कामकाज को लेकर कई सुझाव दिए.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वर्तमान में जन लेखा समिति का ध्यान मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितताओं के ऑडिट के बाद परीक्षण पर रहता है. उन्होंने सुझाया कि समिति का दायरा वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं हो, बल्कि परफॉर्मेंस ऑडिट और ‘वैल्यू फॉर मनी’ के मूल्यांकन पर भी जोर दिया जाए. इससे पता लगेगा कि सरकारी धन का उपयोग कितना प्रभावी रहा और जनहित में असली नतीजे क्या मिले?.
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हर माह चार विभागों की हो जांच: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जन लेखा समिति की बैठकें पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए. उन्होंने सुझाया कि एक महीने में कम से कम चार विभागों का परीक्षण हो ताकि CAG की रिपोर्टों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके. नियमित बैठक और तय समय-सीमा में परीक्षण से विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी तथा वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा.
PPP और SPV के खर्च भी जांच के दायरे में आएं: जूली ने कहा कि सरकार की ओर से PPP मॉडल, स्वायत्तशासी संस्थाओं और स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के जरिए किए जाने वाले बड़े खर्चों को भी जन लेखा समिति की नियमित जांच के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े सभी प्रमुख खर्चों की समीक्षा जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.
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अधूरे जवाब पर दोबारा मांगें जानकारी: जूली ने कहा, यदि कोई विभाग समिति के सवालों का पूरा जवाब नहीं देता है तो अपूर्ण मानकर दोबारा जानकारी मांगी जाए. तय समय में जानकारी नहीं देने वाले विभागों पर कार्रवाई की जाए. समिति सिफारिशों के बाद विभागों से कार्रवाई प्रतिवेदन यानी ATR प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है. उसमें कार्रवाई की वास्तविक स्थिति की समीक्षा भी जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि ATR में कार्रवाई, वर्तमान स्थिति, लंबित कार्रवाई और पूरा करने की संभावित समय-सीमा स्पष्ट रूप से दर्ज हो.
खामी मिले तो बदलाव: जूली ने कहा कि किसी वित्तीय अनियमितता की वजह नियमों की अस्पष्टता या प्रक्रिया में कमी है तो समिति को केवल संबंधित अधिकारी से जवाब मांगकर नहीं रुकना चाहिए. ऐसे मामलों में वित्त विभाग को संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा भी करनी चाहिए.देखा जाए कि समिति की अनुशंसा के बाद संबंधित नियमों में संशोधन वास्तव में अधिसूचित हुआ या नहीं.
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