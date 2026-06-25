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VVIP मूवमेंट के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती से मिले जूली, बोले-इस सरकार की नजर में गरीब होना अपराध

इससे पहले पीड़िता की बहन खुशबू गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि परिवार स्वरोजगार के जरिए जीवन यापन करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जून की शाम करीब 6:45 बजे महल रोड स्थित अक्षय पात्र के पास वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिसकर्मी रास्ता खाली करने पहुंचे और ठेला हटाने का दबाव बनाने लगे. कुछ समय मांगने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने ठेले को जोर से धक्का दे दिया जिससे उसमें रखा गर्म पानी का बर्तन उनकी छोटी बहन रिशु गुप्ता पर पलट गया और वो गंभीर रूप से झुलस गई. पीड़ित पक्ष ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रामनगरिया थाने में मामला दर्ज कराया है.

जयपुर: राजधानी के जगतपुरा क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस द्वारा ठेला हटाने की कार्रवाई के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे. दोनों नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

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'गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है': वहीं पीड़िता से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है. क्या इस सरकार में गरीब होना अपराध है. वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर गरीबों को इस तरह कुचलना किसी भी सरकार का काम नहीं हो सकता है. मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वे वीआईपी मूवनेट नहीं लेते हैं. रेड लाइट पर रुकते हैं और आम आदमी की तरह चलते हैं. फिर यह सब क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इंधन बचत की बात भी कही गई. मुख्यमंत्री गाड़ियों का काफिला छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी में चल रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है.

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'मुआवजा नहीं दिया गया': जूली ने कहा कि घटना में युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका पूरा हाथ जल गया. उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन घटना की सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बच्ची का एक हाथ पूरा जल गया है वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन इस घटना को 7 दिन हो गए हैं. सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मुख्यमंत्री ने अभी तक भी पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली है. वैसे तो भाजपा नारी वंदन की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन क्या यह केवल दिखावे के लिए कर रहे हो.