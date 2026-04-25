उदयपुर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मासूमों की मौत पर जताई चिंता, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है.
Published : April 25, 2026 at 7:43 PM IST
उदयपुर: सलूम्बर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में शनिवार को राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौरा किया. इस दौरान उन्होंने टेकण, कूण और लालपुरा गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात की. दौरे की शुरुआत में कूण गांव स्थित हनुमान मंदिर में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपे गए.
लालपुरा गांव में हाल ही में रहस्यमयी बीमारी से पांच मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. जूली ने अपने दौरे के दौरान मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. जूली ने स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर बात कर अब तक की कार्रवाई और बीमारी के कारणों की जानकारी भी ली.
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उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के कारण हालात बिगड़ रहे हैं. जूली ने सवाल उठाया कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों से भी चर्चा कर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए. ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जूली ने अपील की कि किसी भी बीमारी की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए, ताकि समय पर उपचार मिल सके और जान बचाई जा सके. उन्होंने अंधविश्वास से बचने और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया.
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इसके साथ ही जूली ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से तत्काल मदद दी जानी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्र में विकास योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है और बजट का दुरुपयोग हो रहा है. जूली ने सरकार से टीएसपी क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की.