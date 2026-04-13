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जूली ने उठाए राजस्थान पुलिस पर सवाल, पूछा क्या- अब जन भावना से दर्ज होगी एफआईआर

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( Photo- @TikaRamJullyINC )

जयपुर: शहर में युवती से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. राजस्थान पुलिस में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जन भावना को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान पुलिस की पोस्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या पुलिस अब जन भावना को देखते हुए ही एफआईआर दर्ज करेगी. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि "राजस्थान पुलिस का यह ट्वीट घोर आपत्तिजनक और भाजपा सरकार की मानसिकता दिखाने वाला है. 25 मार्च को हुई छेड़छाड़ की घटना की शिकायत पीड़िता ने 26 मार्च को थाने में दी परन्तु इतने स्पष्ट छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. पुलिस ट्वीट कर कह रही है कि 12 अप्रैल को आमजन की भावनाओं को देखते हुए एफआईआर की. यदि यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आता तो पुलिस हजारों मामलों की तरह इसे भी दबा देती." जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार और पुलिस का उद्देश्य महिला सुरक्षा नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज न कर आकंड़े कम करने का रह गया है. इसे भी पढ़ें- जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार