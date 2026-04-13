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जूली ने उठाए राजस्थान पुलिस पर सवाल, पूछा क्या- अब जन भावना से दर्ज होगी एफआईआर

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, अगर छेड़छाड़ का मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो पुलिस इस मामले को दबा देती.

Jaipur Woman Molestation Case
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Photo- @TikaRamJullyINC)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 3:09 PM IST

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जयपुर: शहर में युवती से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. राजस्थान पुलिस में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जन भावना को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान पुलिस की पोस्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या पुलिस अब जन भावना को देखते हुए ही एफआईआर दर्ज करेगी.

जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि "राजस्थान पुलिस का यह ट्वीट घोर आपत्तिजनक और भाजपा सरकार की मानसिकता दिखाने वाला है. 25 मार्च को हुई छेड़छाड़ की घटना की शिकायत पीड़िता ने 26 मार्च को थाने में दी परन्तु इतने स्पष्ट छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. पुलिस ट्वीट कर कह रही है कि 12 अप्रैल को आमजन की भावनाओं को देखते हुए एफआईआर की. यदि यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आता तो पुलिस हजारों मामलों की तरह इसे भी दबा देती." जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार और पुलिस का उद्देश्य महिला सुरक्षा नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज न कर आकंड़े कम करने का रह गया है.

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अनिवार्य FIR नीति पर सवाल: टीकाराम जूली ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति को क्यों बंद कर दिया है. क्या राज्य में अब एफआईआर कानून के मुताबिक न होकर आमजन की भावनाओं से की जाएगी?

राजस्थान पुलिस का पोस्ट: राजस्थान पुलिस ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई भी कोना -अपराध के प्रति राजस्थान पुलिस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, न पहले बर्दाश्त किया, न अब किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया. आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना देरी के कार्रवाई करते हुए 12 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12.05 बजे थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में FIR संख्या 0170 दर्ज की गई.

मामले में नवीन आपराधिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीम की ओर से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. आपकी सुरक्षा ही हमारा संकल्प है. हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ सख्ती से कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है. याद रखें, राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है. कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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