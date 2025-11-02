ETV Bharat / state

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

जूली ने रविवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रदेश के सभी पशुपालकों और पशुओं का बीमा कराएंगे. साथ ही दुधारू पशुओं को फ्री टीका लगाएंगे. यह घोषणा इनके घोषणा पत्र के 22वें पेज पर है. जिसमें लिखा है कि प्रदेश में जितने भी दुधारू पशु हैं. उनका बीमा कराया जाएगा और उनके फ्री टीका लगाया जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक केवल 20 लाख पशुओं का ही बीमा हो पाया है.

जयपुर: पशुओं का बीमा और फ्री टीके को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सभी पशुओं को बीमा कराने का वादा भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था. लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.

कामधेनु पशु बीमा योजना: जूली ने कहा कि हमारी सरकार के समय हमने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी. जिसके तहत हमने 80 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस सरकार ने सत्ता में आते ही वो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और डिटेल भी हटा दी और अपनी तरफ से मात्र 20 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया है. उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम पशुओं का बीमा करेंगे. वहीं साल 2025-26 के बजट में कहा कि हम और पशुओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

700 दावे आए 10 फीसदी ही स्वीकृत: जूली ने कहा कि सरकार के 2 साल के शासन में पशुओं से संबंधित 700 दावे आए. जिनमें से केवल 10% दावों को ही स्वीकृत किया गया है. पशुओं के मामले में इस सरकार ने पशुपालकों की हालत बेकार कर दी है. ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं. धरातल पर इनका कोई मतलब नहीं है. जूली ने दावा किया कि मैं इस सरकार की जिस भी स्कीम पर बात करता हूं, पूरे तथ्यों के साथ करता हूं. इसलिए राजस्थान की जनता से भी अपील है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझें और उनके झूठे वादों के झांसे में नहीं आएं.