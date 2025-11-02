ETV Bharat / state

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि हमारी सरकार ने 80 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया था. जिसे इस सरकार ने हटा दिया.

Leader of Opposition Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (courtesy-Tikaram Jully)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 3:22 PM IST

जयपुर: पशुओं का बीमा और फ्री टीके को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सभी पशुओं को बीमा कराने का वादा भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था. लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.

जूली ने रविवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रदेश के सभी पशुपालकों और पशुओं का बीमा कराएंगे. साथ ही दुधारू पशुओं को फ्री टीका लगाएंगे. यह घोषणा इनके घोषणा पत्र के 22वें पेज पर है. जिसमें लिखा है कि प्रदेश में जितने भी दुधारू पशु हैं. उनका बीमा कराया जाएगा और उनके फ्री टीका लगाया जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक केवल 20 लाख पशुओं का ही बीमा हो पाया है.

जूली ने पशु बीमा को लेकर भाजपा पर साधा निशाना (courtesy-Tikaram Jully)

पढ़ें: विपक्षी गौ सेवा पर 500 करोड़ खर्च कर कहते हम ही हिन्दू, हम करते 3000 करोड़-गहलोत

कामधेनु पशु बीमा योजना: जूली ने कहा कि हमारी सरकार के समय हमने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी. जिसके तहत हमने 80 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस सरकार ने सत्ता में आते ही वो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और डिटेल भी हटा दी और अपनी तरफ से मात्र 20 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया है. उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम पशुओं का बीमा करेंगे. वहीं साल 2025-26 के बजट में कहा कि हम और पशुओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

पढ़ें: कामधेनू डेयरी योजना: गौवंश की डेयरी लगाने के लिए मिलेगा लोन, ऋण चुकाने पर 30 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी

700 दावे आए 10 फीसदी ही स्वीकृत: जूली ने कहा कि सरकार के 2 साल के शासन में पशुओं से संबंधित 700 दावे आए. जिनमें से केवल 10% दावों को ही स्वीकृत किया गया है. पशुओं के मामले में इस सरकार ने पशुपालकों की हालत बेकार कर दी है. ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं. धरातल पर इनका कोई मतलब नहीं है. जूली ने दावा किया कि मैं इस सरकार की जिस भी स्कीम पर बात करता हूं, पूरे तथ्यों के साथ करता हूं. इसलिए राजस्थान की जनता से भी अपील है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझें और उनके झूठे वादों के झांसे में नहीं आएं.

TIKARAM JULLY ON CATTLE INSURANCE
KAMDHENU PASHU BIMA YOJANA
BJP RAJASTHAN MANIFESTO
JULLY TARGETS BJP

