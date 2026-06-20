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जूली का आरोप, 'नीट पेपर राजस्थान में लीक हुआ, सरकार ने 9 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की'

जूली ने नीट-2026 मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

Leader of the Opposition Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 3:29 PM IST

4 Min Read
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अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि नीट 2026 का पेपर राजस्थान में लीक हुआ और राज्य की भाजपा सरकार इस मामले को दबाए रही और दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं की. उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया कि तीन साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है. पिछले 12 सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं और जल्द ही शतक लगने की तैयारी है. नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन जब सीबीआई सरकार का 'तोता' हो, तो नतीजे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसी की जवाबदेही तय नहीं और यह तबेला बन चुकी है. प्रतिपक्ष नेता जूली शनिवार को अलवर में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

जूली ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार अविश्वसनीय होती जा रही है. नीट-2026 सहित कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है. पेपर लीक अब संगठित कारोबार का रूप ले चुका है और इसके कारण मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का विश्वास टूट रहा है. उन्होंने नीट-2026 मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

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उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक प्रकरण में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं और इसी भाजपा कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य पहले भी डॉक्टर बन चुके हैं. सरकार ने भाजपा के लोगों को बचाने के लिए नीट पेपर लीक प्रकरण की 9 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं पेपर लीक प्रकरण में मगरमच्छों को पकड़वाउंगा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान में कहकर जाते हैं कि पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई कराउंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट का पेपर 5 हजार से लेकर 40 लाख रुपए तक बिका है.

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पीएम व शिक्षा मंत्री का नहीं आया जवाब: जूली ने कहा कि नीट का पेपर लीक होने के कारण कई छात्रों ने खुदकशी तक कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने इस मामले में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा, लेकिन अब तक नहीं दिया. उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह ऐसी संस्था बन गई है, जिसकी जवाबदेही सरकार के प्रति है, न कि छात्रों के प्रति. उन्होंने कहा कि एनटीए में जिन लोगों की नियुक्ति हुई, वे ही पेपर लीक के दोषी पाए गए हैं. इस बार नीट परीक्षा में पेपर लाने ले जाने का जिम्मा सेना को दिया गया है, जिससे यदि पेपर में कोई गड़बड़ हो, तो सेना पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए.

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सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर, निजीकरण से बढ़ा बोझ: शिक्षा व्यवस्था को लेकर जूली ने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2005 में कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा का बजट 4.7 प्रतिशत होता था, जो अब घटकर 2.4 फीसदी रह गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल व कॉलेज बंद हो रहे हैं और निजी स्कूल व कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है.

'सरकार अधिकारियों के समक्ष सरेंडर हो चुकी': नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार अधिकारियों के सामने सरेंडर कर चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार का खुद कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि बीज निगम डायरेक्टर के भ्रष्टाचार प्रकरण में उनका नाम उछाला जा रहा है. मंत्री कह रहे हैं कि इस प्रकरण की एसीबी जांच में यदि उनका नाम आ रहा है, तो उन पर कार्रवाई करें या स्थिति स्पष्ट करें.

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नीट 2026 का पेपर लीक
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