नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप, प्रदेश की भाजपा सरकार दलितों के प्रति जवाबदेह नहीं, बढ़े अत्याचार

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में दलित अत्याचार में कमी नहीं आ रही है. सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है.

लोगों की समस्या सुनते टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 2:14 PM IST

अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार दलितों के प्रति जवाबदेह नहीं है. आए दिन प्रदेश में दलित समाज एवं गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन सोया हुआ है. जूली बुधवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर माचड़ी गांव के लोगों की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

जूली ने कहा कि माचड़ी गांव में दलित समाज के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा करने की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है. जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन के जिन लोगों ने मिलीभगत कर अवैध कब्जा कराया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तथा उन्हें निलंबित किया जाए. साथ ही कुएं पर किया अवैध कब्जा हटवाकर दलित समाज के लोगों को उपयोग का अधिकार दिलाया जाए.

पढ़ें: टीकाराम जूली बोले- कांग्रेस के समय दिव्यांगों के लिए लागू योजनाओं के नियम बदल रही भाजपा सरकार

बड़े आंदोलन की चेतावनी: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, तब से दलित व गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है. गरीब लोगों का रोजाना अपमान होता है. मंगलवार को परबतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की सरेआम मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है. प्रदेश में दलित अत्याचार में कमी नहीं आ रही है, सरकार केवल कानून व्यवस्था में सुधार का दिखावा कर रही है. हालात यह है कि अलवर जिले के माचड़ी गांव में प्रभावशाली लोगों द्वारा सार्वजनिक कुएं पर अवैध कब्जे की शिकायत करने करीब 100 लोग पुलिस थाने गए, लेकिन पूछने तक नहीं आया. इस कारण इन लोगों को अपना काम छोड़कर आना पड़ा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ें: डोटासरा का आरोप- किसान को खाद नहीं, लाठियां मिल रही...पर्ची के बिना निर्णय नहीं ले पा रहे सीएम

भाजपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप: जूली ने आरोप लगाया कि अलवर जिले के रैणी क्षेत्र में भाजपा का एक स्वयं भू बड़ा नेता की ओर से दलित समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनका रास्ता रोका जा रहा है. रात भर में उन लोगों ने रास्ते में मंदिर का निर्माण करा दिया. उन्होंने भाजपा नेता पर भू माफिया होने का आरोप लगाया. उन्होंने नेता पर धार्मिक आस्था का गलत इस्तेमाल कर लोगों का अहित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए. इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर से भी बात की है. यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो आगामी दिनों में शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में इसे उठाया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर जिले में दो-दो मंत्री होने के बाद भी भाजपा का स्वयं भू नेता अत्याचार करने पर तुला हुआ है.

