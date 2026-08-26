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टीकाराम जूली का आरोप- निकाय चुनावों में गड़बड़ी और पार्षदों की खरीद-फरोख्त की तैयारी में भाजपा

जूली ने भाजपा सरकार पर निकाय चुनावों में धांधली की साजिश रचने, और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया.

टीकाराम जूली
टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 2:44 PM IST

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अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार निकाय चुनाव में गड़बड़ी करने के प्रयास में है. उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार का समय कम दिया गया है, जबकि परिणाम आने के बाद पार्षद और चेयरमैन के चुनाव के बीच सात-आठ दिन का अंतर रखा गया है, ताकि इस दौरान चुने हुए पार्षदों को डरा-धमकाकर व धनबल का उपयोग कर तोड़ने की कोशिश की जा सके. नेता प्रतिपक्ष जूली बुधवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर में तैयारियां तेज कर दी हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी के ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा चुके हैं. ऑब्जर्वर तीन-तीन संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, जिसके बाद टिकटों की घोषणा की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशभर के प्रमुख पदाधिकारियों और नेताओं के साथ चर्चा की है. आगामी दिनों में जयपुर में प्रदेश स्तर की बड़ी बैठक होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि टिकट वितरण के दौरान पार्टी जीतने वाले मजबूत उम्मीदवारों का ध्यान रखेगी.

सुनिए क्या बोले टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)

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भाजपा शासन में बढ़ा भ्रष्टाचार: प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति प्रदेश और अलवर शहर में मजबूत है. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर में भाजपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है. उन्होंने नगर निगम में जेसीबी घोटाले और सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि सफाई का ठेका बढ़ाने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ. उन्होंने पिछले दिनों हुई बारिश में शहर में जगह-जगह पानी भरने और लोगों के घरों तक पानी पहुंचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के दावों से अलवर की जनता को गुमराह किया जा रहा है.

स्वास्थ्य व शिक्षा के मुद्दे पर सरकार विफल: नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में प्रसूताओं की मौत, बच्चों की मौत और अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की कमी जैसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अस्पतालों में कैल्शियम की गोलियां, आईवी सेट, एंटी-रेबीज इंजेक्शन और अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों की इमारतों में हादसे और एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आग लगने जैसी घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि 108 और 104 एंबुलेंस सेवाओं के भुगतान में देरी के कारण सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पंखा गिरने की घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक मरीज को चोट लगने के बाद 12 टांके आए और उसे करीब आधे घंटे तक इलाज नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी की सबसे बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में सरकार विफल साबित हुई है.

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अपराध में भरतपुर पहले व अलवर दूसरे पायदान पर: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को प्रदेश के अपराध के आंकड़े भी देखने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भरतपुर प्रदेश में अपराध के मामले में पहले और अलवर दूसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि अलवर में दुष्कर्म, अपहरण और साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जूली ने आरोप लगाया कि साइबर ठगी के मामलों में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई है.

अधिकारियों को मंत्रियों की बात नहीं मानने के निर्देश: प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार का इकबाल उसी दिन खत्म हो गया था, जब सरकार के एक मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ पांच घंटे धरने पर बैठ गए और जिला कलेक्टर व पुलिसकर्मियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को मंत्रियों की बात नहीं मानने के निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी वजह से भाजपा की अंदरूनी कलह अब सड़क पर दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा है.

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