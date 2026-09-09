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जूली का आरोप: हार के डर से मतदाताओं को धमका रही है भाजपा, निकाय चुनाव में जीत का दावा

जूली ने बुधवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि कांग्रेस निकाय चुनाव में बहुमत से आगे बढ़ रही है और भाजपा अपनी संभावित हार से घबराई हुई है. कांग्रेस सब जगह बहुमत से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा और सरकार मतदाताओं को डराने का काम कर रही है. आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे सीधे तौर पर मतदाताओं को धमका रहे हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो इलाके में रहने नहीं दिया जाएगा. जूली ने कहा कि भाजपा के एक प्रत्याशी ने अलवर में एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया और वह अस्पताल में भर्ती है. भाजपा के प्रत्याशी और सरकार गुंडागर्दी कर रहे हैं.

जयपुर: निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज हो रहे मतदान के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार और भाजपा पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव में मतदाताओं को डराने-धमकाने के लिए सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग कर रही है.

मुख्यमंत्री के रोड शो को बताया फ्लॉप: जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर में हुए रोड शो को भी फ्लॉप बताते हुए कहा कि अलवर में भी मुख्यमंत्री का रोड शो फ्लॉप हुआ था. पहली बार किसी मुख्यमंत्री को निकाय चुनाव में वोट के लिए रोड शो करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने काम किया होता तो मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाकर काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए थे. जूली ने कहा कि जब मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं तो रैली क्यों नहीं कर रहे हैं?, तीन साल में जो काम किया है उसका हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा?.

3 साल बाद अब पट्टे और सीवरेज के वादे क्यों?: निकाय चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर जूली ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में अब सरकार पट्टे देने, बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और सीवरेज की व्यवस्था करने के वादे कर रही है. अगर यह काम इतने जरूरी थे तो पिछले 3 साल में क्यों नहीं किए गए?. सरकार के 3 साल का समय हो चुका है और अब केवल डेढ़ साल का समय बचा है, ऐसे में चुनाव के समय नए वादे करने की बजाय सरकार को अपने पिछले 3 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए था.

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ट्रिपल इंजन सरकार के नाम पर गुमराह नहीं कर पाएंगे : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सब जगह ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, लेकिन जनता इनके ट्रिपल इंजन के झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि 3 साल में कोई काम नहीं हुआ है. जूली ने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति कमजोर है, इसी वजह से भाजपा के नेता पूरी ताकत चुनाव में झोंक रहे हैं. जूली ने अलवर में मंत्री संजय शर्मा के वार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि जिस इलाके में मुख्यमंत्री का रोड शो कराया गया, वहां की सड़कों और विकास कार्यों की स्थिति जनता के सामने है, रोड शो से एक दिन पहले ही बारिश ने सरकार की पोल खोलकर रख दी.

निकायों में जमकर भ्रष्टाचार: जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय निकायों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से विकास के लिए आने वाला पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा है. बजट कम नहीं आता है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना भारी है कि इनका खुद का पेट नहीं भर रहा, जनता के लिए क्या काम करेंगे?. जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब अलवर रोड शो के लिए पहुंचे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र मेरी रही. उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले मालाखेड़ा की स्थिति पूछी. जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में धनबल और दबाव का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है. अलवर, सीकर, जोधपुर क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, वहां भाजपा किस तरह अपना बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है, यह सबके सामने है. जूली ने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस समर्थित मतदाता अधिक हैं, वहां मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं.