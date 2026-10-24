मोहल्ले वाले शादी नहीं होने दे रहे.. साहब मेरी शादी करा दो, युवक की फरियाद सुन अधिकारी रह गए दंग
टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की चौपाल में 22 साल के युवक ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी शादी कराने की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:57 PM IST
टीकमगढ़: टीकमगढ़ में आमजन की स्थानीय स्तर पर समस्याओं को हल करने और शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर हफ्ते प्रशासनिक अमले सहित कलेक्टर 'जन विश्वास अभियान' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसमें अधिकांश लोग ज़मीन-जायदाद के विवाद, पेंशन की शिकायत, राशन कार्ड और बुनियादी समस्याओं को लेकर आते हैं. अधिकारी लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर निराकरण करने का प्रयास करते हैं. लेकिन कुंडेश्वर में आयोजित शिविर में एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसने न सिर्फ़ अधिकारियों को बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया.
युवक ने थमाया आवेदन, हैरान रह गए अधिकारी
जनविश्वास शिविर के दौरान अपनी फरियाद लेकर आया एक 22 वर्षीय युवक जब अपना आवेदन लेकर सीधे कलेक्टर की टेबल के पास पहुंचा. किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस आवेदन में क्या लिखा होगा. युवक ने पूरी गंभीरता से अपना आवेदन कलेक्टर साहब के हाथों में थमाया. जब अधिकारी ने आवेदन को पढ़ा तो वह भी एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए.
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आवेदन में लिखा था साहब, मेरी शादी करवा दीजिए, मोहल्ले वाले मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं. युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहल्ले के कुछ लोग उसकी शादी में रोड़ा बन रहे हैं और लड़की वालों को उसके बारे में गलत बातें बताकर वापस लौटा देते हैं. उसके साथ इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं. परेशान होकर उसने अब जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.
युवक को कलेक्टर साहब से उम्मीद और शादी न होने का दर्द
युवक शिवम राय का कहना था कि वह काफी समय से शादी के लिए परेशान है और लड़की की तलाश कर रहे है. मोहल्ले वाले और समाज के लोग शादी नहीं होने दे रहे हैं. बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन बात कहीं नहीं बन पा रही है. बढ़ती उम्र, मोहल्ले और समाज के लोगों से परेशान होकर आपके पास आए हैं.
जनविश्वास शिविर का बदला माहौल शिविर में छाई मुस्कान
युवक की अनोखी गुहार सुनकर जनविश्वास शिविर का गंभीर माहौल अचानक बदल गया. वहां मौजूद अन्य अधिकारी और फरियादी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए. टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने भी युवक की भावना और मजबूरी को समझते हुए उसकी बात को ध्यान से सुना. उन्होंने उन्होंने युवक को आश्वस्त किया. कलेक्टर "विवेक श्रोत्रिय "ने बताया कि युवक द्वारा शादी का आवेदन आया था जो कि संबंधित सामाजिक न्याय विभाग को आवेदन भेज दिया गया है.