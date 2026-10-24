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मोहल्ले वाले शादी नहीं होने दे रहे.. साहब मेरी शादी करा दो, युवक की फरियाद सुन अधिकारी रह गए दंग

युवक ने कलेक्टर से लगाई शादी करवाने की गुहार ( ETV Bharat )

टीकमगढ़: टीकमगढ़ में आमजन की स्थानीय स्तर पर समस्याओं को हल करने और शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर हफ्ते प्रशासनिक अमले सहित कलेक्टर 'जन विश्वास अभियान' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसमें अधिकांश लोग ज़मीन-जायदाद के विवाद, पेंशन की शिकायत, राशन कार्ड और बुनियादी समस्याओं को लेकर आते हैं. अधिकारी लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर निराकरण करने का प्रयास करते हैं. लेकिन कुंडेश्वर में आयोजित शिविर में एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसने न सिर्फ़ अधिकारियों को बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया.

युवक ने थमाया आवेदन, हैरान रह गए अधिकारी