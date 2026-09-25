टीकमगढ़ में एक जगह 3 लाशें मिलने का रहस्य गहराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलेंगे राज
टीकमगढ़ के एक गांव में सुबह एक ही जगह महिला व दो बच्चों की डेडबॉडी मिली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार. राजेश फणींद्र की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 11:48 AM IST
टीकमगढ़ : टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछौंड़ा गांव स्थित लाड़गंज मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ही जगह 3 लाशें पड़ी मिली. खेत में बने एक पेड़ पर महिला का शव लटक रहा था तो वहीं पास में स्थित कुएं में दो मासूम बच्चों की लाशें तैरती मिली. मामला खुद जान देने का है या फिर मर्डर का? पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने महिला के मायके वालों व ससुराल वालों के बयान दर्ज किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पूरी तस्वीर साफ होगी.
मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप
मृतक महिला की शिनाख्त 25 वर्षीय रश्मि कुशवाहा के रूप में हुई. कुएं में मिले दो बच्चों के शव भी इसी महिला के हैं. बेटी 6 साल और बेटा 4 साल का था. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. इसी दौरान मृतका के मायके पक्ष ने पति राहुल कुशवाहा और ससुर कनछेदी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.
पति की प्रताड़ना से परेशान थी महिला
महिला के मायके वालों का कहना है "पति शराब का आदी है. वह आए दिन रश्मि के साथ बेदर्दी से मारपीट करता रहा. कुछ दिन पहले ही रश्मि तंग आकर अपने मायके चली गई थी, जिसे पति आगे से मारपीट न करने का झूठा वादा करके वापस लाया था. परिजनों का ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर रश्मि ने एक बार जान देने की कोशिश की थी. वह पति की प्रताड़ना से परेशान हो चुकी थी. इस घटना में साजिश की बू आ रही है."
- युवक ने पत्नी और 3 बच्चों के सोते समय टुकड़े किए, खून से सनी कुल्हाड़ी ले दरवाजे पर बैठा
- सौतन का चक्कर! पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का किया ड्रामा, पुलिस ने 24 घंटे में किया बेनकाब
ससुर ने लगाया बहू पर विवाद करने का आरोप
ससुर कनछेदी कुशवाहा ने बताया "महिला अपने पति राहुल से विवाद करती थी. कुछ दिनों पहले महिला ने जाने देने की कोशिश की थी. पारिवारिक विवाद के कारण सुबह करीब 4 बजे बहू दोनों बच्चों को लेकर चली गई और फिर सुबह ग्रामीणों ने ये खबर दी." टीकमगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया "केस दर्ज कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया घरेलू कलह और पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. मायके पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."