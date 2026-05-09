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टीकमगढ़ में गेहूं खरीदी केन्द्रों में किसानों से तौल के नाम पर अवैध वसूली, 4 समिति प्रबंधक सस्पेंड

टीकमगढ़ कलेक्टर से किसानों ने की गेहूं उपार्जन केन्द्रों में अवैध वसूली की शिकायत. जांच में अनियमितताएं मिलने पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, 4 निलंबित.

TIKAMGARH SAMITI PRABANDHAK SUSPEND
टीकमगढ़ में 4 समिति प्रबंधक निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
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टीकमगढ़/नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही गेंहू खरीदी को लेकर उपार्जन केन्द्रों को लेकर किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं. निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं लेने और अवैध वसूली की शिकायतों के बाद टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने अनियमितताएं पाये जाने पर 4 समितियों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है.

इधर, जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को नर्मदापुरम पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री जिला विकास समिति की बैठक में शामिल हुए. किसानो की समस्याओं को हल करने को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. भारतीय किसान संघ नर्मदापुरम ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे 5 दिन में पूरी नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन होगा.

गेहूं उपार्जन केन्द्रों में जांच के दौरान मिलीं अनियमितताएं (ETV Bharat)

टीकमगढ़ में 4 समिति प्रबंधक निलंबित

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने गेहूं उपार्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर 4 समितियों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़ागाव धसान सहायक समिति प्रबंधक ऋषभ कुमार जैन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दरगुंवा सहायक समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र कुमार जैन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बुडेरा प्रबंधक स्मिता अहिरवार और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति डिकोली में सहायक समिति प्रबंधक आशाराम लोधी को निलंबित कर दिया गया है.

WHEAT PROCUREMENT IRREGULARITIES
जांच में कलेक्टर को सही मिलीं शिकायतें (ETV Bharat)

'जांच के दौरान मिलीं अनियमितताएं'

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया, "उपार्जन केंद्रों से दो-तीन दिनों से मिल रही शिकायतों के लिए जांच दल गठित किए गए थे. इन जांच दलों द्वारा जब केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तब उपार्जन केंद्रों से नियमों में और व्यवस्थाओं में भारी कमी और गड़बड़ी पाई गई. जिसकी रिपोर्ट जांच दल ने प्रस्तुत की थी जो कि प्रमाणित पाई गई. जांच में पाया गया कि किसानों से तौल के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और अधिक गेंहू लिया जा रहा था. व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां नए लोगों को तैनात किया गया है."

कलेक्टर के निर्देशानुसार डीएसओ तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़ागाव धसान, दरगुंवा, बुड़ेरा तथा डिकोली उपार्जन केन्द्रों की जांच की गई.

WHEAT PROCUREMENT IRREGULARITIES
गेहूं खरीदी केन्द्रों में किसानों से तौल के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें (ETV Bharat)

टीकमगढ़ में बनाये गये 59 खरीदी केंद्र

टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया, "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की जो व्यवस्था की गई है, उसमें पूरा प्रयास यह किया जा रहा है कि कृषक भाइयों का गेहूं उपार्जन ठीक तरीके से किया जाए. टीकमगढ़ जिले में बने 59 उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया जा रहा है."

नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री

नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को नर्मदापुरम पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री जिला विकास समिति की बैठक में शामिल हुए. उन्होंने मीडिया को बताया कि जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर जैसे अवैध कॉलोनी निर्माण, किसानों की समस्याओं से संबंधित, पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई. समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

NARMADAPURAM VISIT RAKESH SINGH
नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री (ETV Bharat)

मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने दी चेतावनी

किसानों ने गेहूं उपार्जन केन्द्रों में हो रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. किसानों का आरोप है कि 7-7 दिनों से वेयर हाउसों पर खड़े हुए हैं. किराए की ट्रॉलियां लाए हुए हैं उनका किराया लग रहा है. वहां के अधिकारी उनकी ट्रॉलियों को कैंसिल कर रहे हैं, इससे किसान परेशान हैं.

किसानों का आरोप है कि कई केंद्रों पर यह स्थिति है कि तौल कांटे 3 हैं जबकि 6 कांटे होना चाहिए. हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इन सभी व्यवस्थाओं में 5 दिनों में यदि सुधार नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा. मंत्रीजी को किसानों के बीच आकर समस्याएं सुननी चाहिए.

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