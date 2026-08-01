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टीकमगढ़ में टंकी पर चढ़ी महिलाओं को मनाने पहुंचा प्रशासन, महिलाएं बोलीं- पानी दो, तभी उतरेंगे

पानी की टंकी पर चढ़े जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण ( ETV Bharat )

टीकमगढ़: टीकमगढ़ जिले की पलेरा जनपद पंचायत थर गांव में लंबे समय से पेयजल संकट से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जल संकट से जूझ रही आक्रोशित महिलाएं गांव में बनी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गईंं और गांव में नियमित पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने महिलाओं को समझा-बुझाकर और जलापूर्ति का आश्वासन देकर शांत कराया.

पानी की टंकी बनी शोपीस

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि गांव में लाखों रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है. टंकी केवल शोपीस बनकर रह गई है, जबकि गांव के लोग आज भी पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं. महिलाओं का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.

महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं होती और प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगी. रोजाना पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है.

प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी

लोगों ने टंकी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि गांव में लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी तो बनाई गई है.. नल के कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है. इससे महिलाओं को पानी लाने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.