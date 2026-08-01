ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में टंकी पर चढ़ी महिलाओं को मनाने पहुंचा प्रशासन, महिलाएं बोलीं- पानी दो, तभी उतरेंगे

टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद के ग्राम थर में गंभीर पेयजल संकट से परेशान महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर अनोखा प्रदर्शन किया.

Tikamgarh Villagers climbed tank
पानी की टंकी पर चढ़े जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़: टीकमगढ़ जिले की पलेरा जनपद पंचायत थर गांव में लंबे समय से पेयजल संकट से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जल संकट से जूझ रही आक्रोशित महिलाएं गांव में बनी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गईंं और गांव में नियमित पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने महिलाओं को समझा-बुझाकर और जलापूर्ति का आश्वासन देकर शांत कराया.

पानी की टंकी बनी शोपीस

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि गांव में लाखों रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है. टंकी केवल शोपीस बनकर रह गई है, जबकि गांव के लोग आज भी पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं. महिलाओं का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.

महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं होती और प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगी. रोजाना पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है.

प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी

लोगों ने टंकी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि गांव में लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी तो बनाई गई है.. नल के कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है. इससे महिलाओं को पानी लाने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

गांव के नाथूराम यादव ने बताया "गर्मी और उमस के बीच पेयजल की समस्या से निपटना ग्रामीणों के लिए कठिन हो गया है. जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण और नल कनेक्शन तो कर दिए हैं लेकिन नलों से पानी नहीं आ रहा है. इससे इससे आम लोगों का सरकारी योजनाओं से भरोसा कम होता जा रहा है."

महिलाएं बोली पानी दो, तभी उतरेंगे

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. पलेरा पुलिस बल, पीएचई विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास शुरू किया लेकिन महिलाओं का कहना था कि "पानी दो तभी उतरेंगे."

काफी देर तक चली समझाइश के बाद अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 7 दिनों के भीतर पेयजल व्यवस्था बहाल की जाएगी और गांव में नियमित रूप से सभी को पानी मिलेगा. इस प्रकार से लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और सुरक्षित नीचे उतर आए.

जलापूर्ति के संबंध में पीएचई विभाग की अनुभागीय अधिकारी श्रेया मिश्रा ने कहा, "पानी की टंकी फरवरी में ही पंचायत को हैंडओवर कर दी गई थी. इसका संचालन पंचायत की देखरेख में होता है. मेरी सरपंच से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोटर की डोरी खराब हो जाने के कारण जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है. मैंने सरपंच को जलापूर्ति के लिए बोल दिया है, जल्द ही लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा."

TAGGED:

TIKAMGARH WOMEN CLIMB WATER TANK
TIKAMGARH WATER CRISIS
VILLAGERS PROTEST CLIMB WATER TANK
TIKAMGARH NEWS
TIKAMGARH VILLAGERS CLIMBED TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.