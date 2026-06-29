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टीकमगढ़ का अनूठा गांव, इंसान से ज्यादा हुई भैंसों की आबादी, तो नाम पड़ा भैंसवारी

टीकमगढ़ का एक ऐसा गांव जहां भैसों के भरोसे पल रहे थे इंसान, भैंसों की ज्यादा तादाद होने से गांव का नाम पड़ गया भैंसवारी.

TIKAMGARH VILLAGE NAMED BHAINSWARI
टीकमगढ़ का अनूठा गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 5:31 PM IST

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टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग अचरज होकर जिज्ञासा से भर जाते हैं कि आखिर इस गांव का नाम किस आधार पर रखा होगा. इसके पीछे कोई कहानी है. इसका क्या इतिहास और कारण है. ऐसे तमाम तरह के प्रश्न लोगों के मन में कौंधने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गांव के नाम के पीछे कई रोचक कहानियां छिपी होती हैं. टीकमगढ़ के बड़ागांव धसान क्षेत्र के अंतर्गत इस गांव का नाम भैंसवारी है, जिसकी पहचान किसी राजा या ऐतिहासिक घटना से नहीं बल्कि भैंसों की संख्या से बना हुआ बताया जाता है. हालांकि इस कहानी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

इंसानों से ज्यादा तादाद भैंसों की, इसलिए भैंस वाली पड़ गया नाम

गांव के बुजुर्गों के अनुसार सैकड़ों साल पहले यह बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी. सभी जातियों के लोग यहां निवास करते थे और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था. कृषि के पर्याप्त संसाधन नहीं थे, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था. इसलिए खेती सीमित थी, लेकिन पशुपालन गांव की मुख्य पहचान हुआ करता था. बताया जाता है कि उस समय गांव में लोगों के पास भैंसों की संख्या आबादी से कहीं अधिक थी, भैंसों को रखने के लिए जंगलों में बड़े-बड़े बाड़े बनाए जाते थे.

गांव का नाम भैंसवारी (ETV Bharat)

जहां दिन-रात पशु रहते थे. धीरे-धीरे लोगों ने इस स्थान को "भैंस वाली बस्ती" कहना शुरू किया, जो समय के साथ बदलकर भैंसवारी कहलाने लगा. गांव के नाम की उत्पत्ति इसी कहानी से जोड़ी जाती है. गांव के ही ग्रामीणों द्वारा गांव के नाम को लेकर ये कहानी सुनने में मिलती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि भैंस ज्यादा होने के चलते इस गांव का नाम भैंसवारी पड़ा है, या इसके पीछे कोई और वजह है.

पशुपालन था मुख्य आजिविका का साधन

गांव के ही रघुराज सिंह बुंदेला ने बताया कि "भैंसवारी बड़ी बस्ती थी, सभी लोगों का मुख्य धंधा यहां पशुपालन था. सभी लोग गाय- भैंस इत्यादि पशु पालते थे. जिसमें भैंसों की संख्या अधिक थी. जो इनकी आजीविका का साधन हुआ करता था. जिससे परिवार की गुजर बसर होती थी." गांव के ही महेंद्र सिंह ने बताया कि "जंगल में चंदेलकालीन एक देवी मां का मंदिर है. जहां हनुमान जी की प्रतिमा भी है. उसी के पास भैंसों के रहने के लिए बाड़े बने रहते थे. जंगल में चरने के बाद वहीं उनका डेरा हुआ करता था. भैंसों के पीने के पानी के लिए पास ही में धसान नदी है, जिसमें सभी पानी पिया करते थे."

BHAINSWARI ABUNDANCE OF BUFFALOES
गांव में इंसानों से ज्यादा थी भैंस (ETV Bharat)

वीरनगर, शुकलाई और सत्यनगर को जोड़कर भैंसवारी है ग्राम पंचायत

जिले की ग्राम पंचायत भैंसवारी में वीरनगर, शुकलाई और सत्यनगर शामिल है. सभी को मिलाकर यहां की जनसंख्या लगभग 4 हजार है. अब यहां के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं. ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोविंद सिंह बताते हैं कि "पहले यह बस्ती बड़ी थी. सभी समाज जैसे जैन, ठाकुर, कुशवाहा, साहू, आदिवासी ब्राह्मण आदि के लोग निवास करते थे, लेकिन कुछ कारण वे वह यहां से चले गये.

जैन होने के अवशेष भी यहां मिले हैं. जैन मूर्तियां भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है. पहले लोगों का जीवन पशुपालन पर आधारित जीवन था, भैंसें ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम भैंस वाली पड़ गया.

सिर्फ नाम से ही नहीं धार्मिक दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करता है गांव

गांव की पहचान सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव धार्मिक दृष्टि से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. जिस जंगल क्षेत्र में कभी भैंसों के बाड़े बने रहते थे वही आज भी चंदेल कालीन मां जगदंबा मंदिर स्थित है. यह प्राचीन मंदिर बस्ती से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में बना हुआ है और ग्रामीणों की आस्था का प्रमुख केंद्र है.

गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर के इतिहास के बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पुर्वजों से उन्होंने यही सुना है कि मंदिर चंदेल काल में बनवाया गया था. समय के साथ ग्रामीणों ने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली और परिसर में नये निर्माण के साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बनवाए गए.

BHAINSWARI VILLAGE NAME STORY
चंदेलकालीन देवी मां का मंदिर (ETV Bharat)

भैंसवारी के गुर्जर घाट पर स्थित नरसिंह भगवान मंदिर

भैंसवारी गांव की एक और विशेष पहचान नरसिंह मंदिर है. धसान नदी के गुर्जन घाट पर स्थित यह मंदिर जिले की सीमा पर होने के कारण टीकमगढ़ के भैंसवारी के साथ-साथ छतरपुर जिले के कुटोरा गांव के लोगों का भी आस्था का केंद्र है. मंदिर के पुजारी ने बताते हैं कि नरसिंह भगवान की मुर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब विशाल भंडारे का आयोजन हुआ था. जिसमें लोगों की भीड़ ज्यादा होने से घी कम पड़ गया था, तो यहां के गुरुओं ने लोगों से धसान नदी से पानी लाने को कहा और जैसे पानी कड़ाई में डाला तो वह घी बन गया था.

फिर भंडारा हुआ और बाद में यहां के लोगों ने उतना ही घी नदी को वापस कर दिया था. ऐसी यहां की महिमा है. जो भी श्रृद्धालु सच्चे मन से यहां आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है. मंदिर परिसर में दोनों गुरुओं की समाधि बनी हुई है. यहां हर साल लगने वाला मेला आसपास के गांव को एक सूत्र में जोड़ता है. गांव के नाम को लेकर कहा तो यह भी जाता है कि यहां वैश्य समाज के लोग सबसे ज्यादा निवास करते थे, जिसके चलते इस गांव का नाम भैंसवारी पड़ा. हालांकि किसी भी बात की आधिकारी पुष्टि नहीं की गई है. ये सब बातें गांव के लोगों द्वारा कही गई है.

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