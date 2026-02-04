टीकमगढ़ मंदिर से कैसे गायब हो गए माता के आभूषण? दाम बढ़ते ही चांदी के जेवर चोरी होने की आशंका
टीकमगढ़ में वैष्णो माता मंदिर से मंगलवार रात गायब हुए आभूषण बने मिस्ट्री, गेट पर ताला लगा होने से पुलिस व ग्रामीण अचरज में
Published : February 4, 2026 at 5:08 PM IST
टीकमगढ़: बड़ागांव धसान थाना अंतर्गत वैष्णो देवी मंदिर का मामला हैरान करने वाला है. यहां मंगलवार रात देवी मां के आभूषण रातों-रात गायब हो जाने की बात सामने आई है. चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर का ताला भी नहीं टूटा है. ऐसे में बिना गेट खोले माता के आभूषण कैसे गायब हो गए, इसे लेकर पूरे गांव में संशय बना हुआ है. इसके साथ ही दानपेटी से रु गायब पाए गए हैं. इसका खुलासा तब हुआ जब सुबह दर्शनार्थी माता के दर्शन करने मंदिर पहुंचे.
करधनी और श्री यंत्र मिले गायब
बड़ागांव धसान थाना अंतर्गत अंतौरा गांव में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, इसके ठीक पीछे एक देवी मंदिर भी है. इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लगभग ढाई साल पहले की गई थी. उसी देवी मंदिर में बीते शाम पुजारी ने साफ-सफाई कर ताला डाला था. लेकिन जब सुबह माता के पास रखा हुआ 250 ग्राम का चांदी का श्री यंत्र गायब मिला, तो दर्शनार्थी ने पुजारी को सूचना दी. पुजारी ने मौके पर पाया कि देवी जी की 500 ग्राम की चांदी की करधनी भी गायब है, जबकि गेट पर ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि चांदी के आसमान छूते दामों के चलते चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है
सरपंच ने पुलिस से की शिकायत
इस घटना के सामने आने के बाद गांव वालों में संशय का माहौल बन गया कि आखिरकार माता के आभूषण कैसे गायब हो गए. पुजारी ने इसकी सूचना सरपंच को दी. वहीं, सरपंच ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की. पुजारी रोहित मिश्रा ने बताया, " ग्रामीणों ने कुछ लोगों को रात करीब 1 बजे मंदिर के आस पास घूमते हुए देखा है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं. जिससे लगता है कि उन्होंने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है."
डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट जांच की टीम पहुंची
इस मामले की सूचना मिलते ही तत्काल बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची और बारीकी से मंदिर का मुआयना किया. जिसके बाद उन्होंने डॉग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट टीम को बुलाया. डॉग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट की टीम ने भी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है. फिलहाल पुलिस ने पंचनामा तैयार कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस कर रही है बारीकी से जांच
बड़ागांव थाना प्रभारी जयंत गोयल ने बताया, "जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है. डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंट टीम ने भी निरीक्षण किया है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों पर गांव के लोगों ने संदेह जताया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है."