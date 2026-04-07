उमा भारती ने रोड किनारे ठेला लगा बेचा पोहा-जलेबी, गरीबों की रेहड़ी हटाने पर तमतमाईं
टीकमगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का विरोध प्रदर्शन चर्चा के केंद्र में. अतिक्रमण हटाने के तरीके पर नाराज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 6:32 PM IST
टीकमगढ़ : शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त रुख अख्तियार करते हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई. इस दौरान ईदगाह मार्केट से लेकर अस्पताल चौराहा तक सड़क के दोनों तरफ का अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया. इसड़क किनारे रेहड़ी-पटरी, हाथ-ठेले पर सजी दुकानें और गुमटियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला. इस कार्रवाई में नया ट्विस्ट तब आ गया, जब उमाभारती इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को सड़क पर उतर आईं.
पटरी पर ठेले लगाने वालों के समर्थन में उमाभारती
पटरी पर ठेले लगाकार जीवनयापन करने वाले गरीब लोगों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़क पर उतरी. उमा भारती ने हाथ-ठेले पर पोहा-जलेबी बेचकर गरीबों की हिम्मत बढ़ाई. इससे एक दिन पहले उमा भारती ने नाराजगी जताते हुए कहा था "पहले पैसे वालों का अतिक्रमण हटाएं, फिर गरीबों का." उन्होंने जिनकी दुकानें हटाई गईं उनको दुबारा वहीं लगाने को भी कहा. उमा भारती ने सिविल लाइन स्थित बंगले के पास हाथ ठेले पर पोहा बेचकर विरोध किया और दुकानदारों से दुकानें लगाने को कहा.
पहले पैसे वालों के अतिक्रमण हटाएं
उमा भारती का कहना है "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीकमगढ़ नगरपालिका और विधानसभा भाजपा के पास नहीं है. यदि होती तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती. कल जहां से गरीबों के ठेले तोड़ दिए गए या हटा दिए गए, उनके आसपास चारों तरफ साधन सुविधा संपन्न लोगों के घर एवं रेस्टोरेंट भी नियमों को तोड़ रहे हैं. जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों पर रहम करना चाहिए. नियम कायदे सबके लिए बराबर होना चाहिए."
रोता रहा दुकानदार, नहीं पसीजे अफसर
अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दुकानदार रोजी रोटी की समस्या को लेकर रोता रहा. लेकिन प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी और दुकान हटा दी. उसने बार-बार प्रशासन से अपनी समस्या का जिक्र किया और चल रही जेसीबी मशीन रुकवाने की कोशिश की लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया. उसके आंसू बहते रहे और जेसीबी चलती रही. प्रशासन ने विस्थापित लोगों को कहीं और व्यवस्थित करवाने की बात कही है.
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सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठा था मामला
विगत दिनों पहले हुई सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर मामला गरमाया था. इसके बाद अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गई. टीकमगढ़ शहर में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण अव्यवस्था बनी हुई है. फुटपाथ पर लगने वाले रेहडी, ठेले, गुमटियों से यातायात बाधित होता है, जिससे इनको हटाया गया लेकिन शहर में इनको कोई वैकल्पिक स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जहां से यह लोग अपनी आजीविका चला सकें. इस कारण लोगों में आक्रोश की स्थिति बनी है.