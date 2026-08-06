प्रेमिका ने इंस्टा पर ब्लॉक किया तो प्रेमी ने जान दी, मरने से पहले वीडियो पोस्ट किया
टीकमगढ़ के हथेरी गांव में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत. प्रेमिका की हरकत से आहत युवक ने जान दी. राजेश फणींद्र की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:37 PM IST
टीकमगढ़/इंदौर: टीकमगढ़ में एक युवा प्यार-मोहब्बत में निराशा मिलने पर अपनी जान दे दी. मामला टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हथेरी गांव का है. 22 वर्षीय युवक रामलखन अहिरवार का अपने ही गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दिल्ली से वापस अपने गांव आने के बाद प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.
इसके बाद युवक अपना बैग लेकर इधर-उधर घूमता रहा. सुबह करीब 6 बजे रामलखन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने प्रेमिका द्वारा कथित तौर पर ब्लॉक किए जाने और धोखा देने की बात कही. इसके कुछ समय बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए.
प्रेमिका पर लगाया बेवफाई का आरोप
खोजने के दौरान हथेरी गांव के प्लांटेशन में रामलखन का शव मिला. इंस्टाग्राम पर उसने एक वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया "मेरी प्रेमिका ने इंस्टाग्राम पर मुझे ब्लॉक कर दिया है. इसलिए मैं मरने जा रहा हूं. इसमें मेरी प्रेमिका का हाथ है. हालांकि मैं उससे प्यार करता था और आज भी करता हूं. वह बचना नहीं चाहिए. वह मुझसे केवल यही बात कहती थी कि हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया. इसलिए मैं मरने जा रहा हूं. बाय-बाय."
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
मोहनगढ़ थाना प्रभारी अंकित दुबे ने बताया "राम लखन अहिरवार ने जान देने से पहले वीडियो अपलोड किया था. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है. किसी लड़की से बात चलती थी. इस संबंध में जांच की जाएगी. अभी पंचनामा कार्रवाई करके मर्ग कायम किया गया है. मामले की जांच भी जारी है."
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डबल मर्डर में युवक को आजीवन कारावास
इंदौर जिला अदालत ने डबल मर्डर मामले में शख्स को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने प्रेम संबंधों के चलते नाबालिग युवती के माता-पिता की हत्या घर में घुसकर की थी. मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का दिसंबर 2020 का है. नाबालिग युवती ने प्रेमी धनंजय के साथ मिलकर अपने माता-पिता की हत्या की थी. कोर्ट में 25 गवाहों के साथ ही घटनास्थल के साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज सहित तमाम तरह के एविडेंस देखने के बाद नाबालिग युवती को 1 साल के कारावास की सजा के साथ ही प्रेमी धनंजय को डबल आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया. अपर लोक अभियोजक अधिकारी आरती भदोरिया ने ये जानकारी दी.