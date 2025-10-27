ETV Bharat / state

आधुनिकता में फीका पड़ रहा मोनिया नृत्य का महत्व, टोलियों से गायब हुआ बुंदेली श्रृंगार

टीकमगढ़ में पारंपरिक संगीत, ढोलक और नगाड़ों की गूंज में थिरकते नजर आए श्रद्धालु, मोनियों की टोली से गायब दिखा बुंदेली श्रृंगार.

TIKAMGARH MONIYA FAST
मोनियों की टोलियों से गायब हुआ बुंदेली श्रृंगार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 3:15 PM IST

टीकमगढ़: बुंदेलखंड की परंपरा में सेरौ (टेर) की गूंज, लाठियों की टकराहट और ढोल-नंगाड़ियों की थाप दीपावली से देवउठनी ग्यारस तक लोगों में अलग ही उत्साह, उमंग भरती है. बुंदेलखंड की पहचान रही इस परंपरा में मौन व्रत रखकर गांव गांव घूमने वाले मोनिया नर्तक त्यौहार की रौनक बढ़ाते थे, लेकिन वक्त के साथ यह परंपरा भी बदलती जा रही है. अब मोनिया टोलियों में न पारंपरिक वेशभूषा में दिखती है और न ही बुंदेली श्रृंगार नजर आता है. इन टोलियों में रमतूला की गूंज, घुंघरुओं की झंकार भी कम होती जा रही है.

पंखे के साथ नृत्य करते दिखे मोनिया

रविवार को बड़ा गांव से मोनिया नृत्य करते निकल रहे श्रद्धालुओं से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. इनमें से एक मोनिया नृत्य कर रहे जयराम ने बताया कि "यह व्रत बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है. इसे भगवान श्रीकृष्ण ने किशोरावस्था में मौन धारण कर प्रारंभ किया था." हमारे बड़े-बुजुर्गों की ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से गांव सहित इलाके में कोई समस्या व बाधा नहीं होती है. परेशानी व क्लेश गांव से दूर रहता है. साथ ही इससे सुख-शांति और समृद्धि होती है."

ढोलक और नगाड़ों की गूंज में थिरकते नजर आए श्रद्धालु (ETV Bharat)

दीपावली के बाद शुरू होता है मोनिया व्रत

मोनिया वृत के जानकार 70 वर्षीय वृद्ध पंडित कैलाश दुबे का कहना है कि "मोनिया व्रत की शुरुआत हर साल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद होती है. यह व्रत दीपावली से देवउठनी ग्यारस तक चलता है. इस दौरान मौन व्रतधारी अलग-अलग टोलियां बनाकर नाचते-गाते हुए 12 गांवों का भ्रमण करते हैं. बुंदेलखंडी संस्कृति के अनुसार मोनियों ने अपने हाथों में बांसुरी और मोर पंख का मुठा धारण किया हुआ था. ये लोग मोनिया नृत्य करते हुए मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे."

डांडों से मोनिया नृत्य करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

श्रीकृष्ण की आराधना करते हैं श्रद्धालु

पंडित कैलाश दुबे के अनुसार "पहले मोनिया रंगीन सलूका, परदनी, कमर में घुंघरू, गले में घंटियां, सिर पर मोर पंख और रेशमी धागों से सजे परिधान में निकलते थे. नंगे पैर ढोल नगड़ियों की थाप पर लाठियों को टकराकर भगवान कृष्ण की आराधना करते थे. मोनिया उन्हें कहा जाता है, जो श्रद्धालु मौनव्रत धारण करके भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करते हैं."

बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा मोनिया नृत्य

बुंदेलखंड की प्राचीन परंपराओं में से एक में मोनिया नृत्य. इस व्रत को लेकर बुंदेलखंड में लोक मान्यता है कि जब राक्षस ने भगवान कृष्ण की गायों को भटका दिया था. तब कृष्ण भगवान ने मौन साधकर वृक्ष के नीचे लेट गए थे. इस दौरान उनके साथी, बाल सखा, ग्वाले भी मौन रखकर गायों को ढूंढने निकल पड़े थे. इसी प्रसंग की स्मृति में यह मोनिया नृत्य शुरू हुआ, जो सदियों से यादव, पाल और कुशवाहा समाज में लोकप्रिय रहा है.

मोनिया नृत्य करते लोग (ETV Bharat)

पहले आकर्षण का केंद्र होते थे मोनिया

मोनिया नृत्य के दौरान एक लाठी के ऊपर 2 लकड़ी की चिड़ियां रस्सी से इस तरह बंधी रहती थी कि रस्सी खींचने पर आकर्षक आवाज निकलती थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती थी. लेकिन अब यह देखने को नहीं मिलता. लोग बताते हैं कि पहले मोनिया नृत्य करने वालों का पूरा श्रृंगार होता था. मोर पंख और कोड़ियों से जड़े परिधान, कमर में घुंघरू, कंधों पर रमतूला अब तो यह सब आधा ही नहीं बचा. बच्चों की टोलियां अब साधारण परिधान में नाचती हैं. मौन व्रत का पालन भी मुश्किल से दिखता है.

